Faec pede e UFC criará Grupo de Trabalho para precificar leite cearense

Novidade na pecuária e na agroindústria do leite bovino no Ceará! Nesta terça-feira, 30, reuniram-se o reitor da Universidade Federal do Ceará, Cândido Albuquerque, o presidente da Federação da Agricultura (Faec), Amílcar Silveira, o presidente do Sindicato da Indústria de Lacticínios (Sindilaticínios), José Antunes Mota, representantes da cadeia produtiva do leite e cientistas da UFC, que deliberaram pela criação de um Grupo de Trabalho destinado a discutir a precificação e a melhoria da qualidade do produto cearense.

O encontro foi solicitado pela Faec e prontamente atendido pelo reitor da UFC.

Um comunicado distribuído à imprensa pela reitoria revelou que a proposta em discussão é no sentido de que, “por meio de seu capital científico, a UFC possa atuar como mediadora técnica no estabelecimento do preço de referência do litro do leite no Ceará, a fim de corrigir eventuais distorções apontadas pelo setor produtivo. Nesse sentido, a exemplo do que ocorre em outros estados, a Universidade poderá colaborar com levantamentos de preços e custos de produção, propor metodologias de precificação e, ainda, colaborar com pesquisas que visem melhorar a qualidade do leite e as condições técnicas de produção”.

De acordo ainda com o comunicado, o reitor Cândido Albuquerque informou que “a ideia é que a UFC possa ajudar a construir uma solução para as divergências e defasagens apontadas entre produtores e industriais e, por consequência, colaborar com o desenvolvimento do setor”.

O comunicado também acrescenta que, segundo o presidente da Faec, “esse tipo de atuação já ocorre, por exemplo, na Universidade Federal do Paraná (UFPR), que coordena um grupo voltado para a precificação do leite junto com membros da cadeia produtiva”. E acrescenta:

“A ideia é que aqui tenhamos algo semelhante. Por isto procuramos a UFC, que possui a capacidade técnica e científica necessária”, explicou Amílcar Silveira.

O presidente do Sindilaticínios, José Antunes, disse que, além de contribuir tecnicamente na área de precificação, a Universidade Federal do Ceará poderá dar uma contribuição mais ampla ao setor.

“Tudo anda junto: preço, a qualidade do produto e da produção. A proposta é que nós façamos um programa que atenda a todos os atores envolvidos".

A diretora do Centro de Ciências Agrárias (CCA), professora Sônia Oliveira, que participou da reunião, afirmou que, a partir de agora, a UFC deverá iniciar o diálogo com a UFPR, a fim de conhecer o modelo de trabalho lá praticado.

Ficou decidido que o grupo que se reuniu ontem na reitoria da UFC fará novas reuniões para estabelecer os termos da cooperação.

Também participaram da reunião desta terça-feira os professores Aníbal Rego, Layz Mariz e Magno Cândido, do Departamento de Zootecnia da UFC.