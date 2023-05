Proenergia Summit será em setembro no Centro de Eventos

Já tem data e local o Proenergia Summit, uma exposição e um seminário técnico promovido pelo Sindicato das Indústrias de Energia do Ceará: ele será realizado novamente no Centro de Eventos durante os dias 20 e 21 do próximo mês de setembro.

Apoiado pela Federação das Indústrias (Fiec) e pelo Sebrae-Ceará, o Proenergia Summit já tem assegurada a participação, comoexpositoras, de algumas gigantes do setor energético brasileiro, como AES Brasil, BP, Sou Energy, B&Q e Ceneged.

Em fase de entendimento estão a Neoenergia, a ENEL e Green Power.

O governo do Ceará, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedet) também participará.

Uma novidade na versão 2023 do Proenergia Summit será a participação de startups, que apresentarão suas ideias inovadoras para o setor de energia em pitchs durante o evento.

O Proenergia Summit gterá acesso gratuito e, como no ano passado, terá a presença de empresários, engenheiros, executivos de empresas de energia e estudantes. Cinco mil pessoas são esperadas, ou seja, o dobro do público do ano passado.