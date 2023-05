Rede Pinheiro torna-se Parceiro Verde da Secretaria da Fazenda

A rede cearense Supermercado Pinheiro obteve da Secretaria da Fazenda do Governo do Ceará o “Selo Parceiro Verde”.

A empresa aderiu ao Cupom Verde – um cupom fiscal disponível, gratuitamente, por meio digital e que fornece ao consumidor todos os detalhes de sua compra.

O objetivo do Selo Verde é reduzir o consumo de papel e, consequentemente, a produção de resíduos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

Entre os benefícios do Cupom Verde, estão a economia de mais de 50% na compra e armazenamento de papel térmico; estão a economia de mais de 50% com a compra e armazenamento de papel térmico; a economia de água (35 bilhões de litros são usados por ano para produzir 23 toneladas de papel térmico no Brasil); e a não emissão de 38 mil toneladas de CO2 para a atmosfera.

O gerente de Tecnologia da Informação da rede Supermercado Pinheiro, George Menezes, disse à coluna que o cupom verde é uma solução inovadora, eficiente e de fácil integração que substitui o cupom fiscal impresso, incentivando tanto varejistas quanto consumidores a participar de forma ativa no esforço pelo crescimento sustentável.

“A obtenção do cupom verde se dá assim: o operador de caixa da loja pergunta se o cliente quer aderir ao cupom digital ou se prefere o cupom impresso. Aderindo ao digital, o consumidor recebe um resumo impresso da compra, com um QR Code, no qual estão todas as informações da compra. Caso o cliente já esteja cadastrado, o cupom irá direto para o aplicativo, sem necessidade de impressão. Com essa medida, evitamos que a maior parte desses cupons fiscais impressos seja jogada no lixo”, explica George Menezes.