Alvoar, ex-Betânia, patrocina a Megaleite, maior exposição do Brasil

Empresa nascida da fusão da cearense Betânia Lácteos com a mineira Embaré Lacticínios, a Alvoar será a patrocinadora premiu da 18ª Exposição Brasileira do Agronegócio do Leite, a Megaleite, que se realizará de 7 a 10 do próximo mês de junho no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte.

Considerado o mais importante evento da pecuária leiteira latino-americana, a Megaleite reunirá produtores de gado bovino e bubalino de todo o Brasil para leilões, competições de julgamento e torneio leiteiro, além de eventos técnicos e culturais.

A Alvoar Lácteos é parceira premium do evento e participará de várias ações durante a sua realização.



Na Megaleite, a Alvoar exporá todo o trabalho de fomento que desenvolve para o crescimento sustentável dos produtores parceiros, colaborando de forma efetiva para aumentar a produtividade, qualidade do produto e lucratividade na produção leiteira.

Em 2022, a Alvoar Lácteos investiu R$ 317,8 milhões nos projetos Programa Mais Leite Saudável; Segurança Alimentar de Animais; Convênio com Fornecedores de Máquinas e Equipamentos; Convênio com Instituições Financeiras; Central de Compras de Insumos; Leilões e Feirões de Animais; e Adiantamento de Recebíveis, beneficiando três mil produtores nas regiões Nordeste e Sudeste.



A Alvoar Lácteos é a quinta maior empresa de laticínios do Brasil, reunindo marcas líderes em seus segmentos, como Betânia, Camponesa e Caramelos Embaré.

O grupo atua com um portfólio forte e diversificado de 220 produtos vendidos em mais de 100 mil pontos de venda no Brasil e em outros 39 países.

A Alvoar Lácteos conta com um time de cerca de 4 mil colaboradores diretos, 6.500 famílias de produtores e 12 cooperativas, abastecendo nove fábricas e 13 centros de distribuição.