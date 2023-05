Moura Dubeux e Atlantica Hospitality unem-se para 10 mil residências

Tornaram-se parceiras a Atlantica Hospitality International (AHI), operadora de hospitalidade multimarcas com mais de 170 empreendimentos em todo o país, e a Moura Dubeux, gigante da incorporação imobiliária na Região Nordeste.

A parceria representa um potencial de aproximadamente 10 mil novas residenciais (studios/flats) com serviços para o portfólio da rede.

Vale destacar que a Moura Dubeux tem no seu portfólio de marcas a bandeira “Beach Class”, voltada para produtos de segunda residência. Nos últimos três anos, foram lançadas mais de quatro mil unidades desse segmento, espalhadas pelo litoral nordestino, destinadas a investidores que buscam rentabilidade através de locações para short e long-stay.

“O intuito da parceria é oferecer uma opção através do know-how e expertise da AHI para potencial maximização de retornos aos nossos clientes que adquiriram imóveis como forma de investimento. Além disso, considerando o alto potencial que enxergamos no segmento para a região, adicionaremos valor ao nosso negócio com a participação que teremos nas receitas de locação das unidades geridas pela AHI”, como diz o CEO da Moura Dubeux, Diego Villar.

A Moura Dubeux opera hoje em sete estados do Nordeste, do Ceará à Bahia. Ou seja, dispõe de alta demanda para o segmento, com o que a Atlântica espera adicionar novos empreendimentos à parceria.



“O Nordeste brasileiro é um mercado potencial e estratégico para a Atlantica. A modalidade de residenciais com serviços é um segmento de forte expansão e parcerias como a que estamos anunciando com a Moura Dubeux, possibilita expandir a oferta da rede em novas regiões. O foco é atingirmos o público tanto do perfil corporativo quanto do de lazer que não renuncia a uma hospedagem com muito conforto e boa localização”, afirma Ricardo Bluvol, vice-presidente de Desenvolvimento da Atlantica.