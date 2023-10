Faec e Senar copiam Sítio Barreiras e investem em Escola de Valores Humanos

Conteúdo apoiado por:

Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), anuncia: até 2025 o Ceará terá 100 escolas com a metodologia do Projeto Valores Humanos (PVH) para Educação Infantil.

A escola modelo do projeto foi implantada há seis anos na zona rural de Missão Velha, no Sítio Barreiras, do empresário Fábio Regis, maior produtor de banana do Estado.

Hoje, há quatro escolas operando com essa metodologia nos municípios de Ubajara, Viçosa do Ceará, Quixadá e Russas. Para 2024, estão previstas mais 16 e para 2025 outras 80, totalizando 100 escolas.

“A metodologia do PVH estimula valores que mudam a vida não só das crianças, mas de toda a sua família”, diz Amílcar Silveira, acrescentando que, até 2025, o projeto estará implantado em uma centena de escolas de todas as regiões do Ceará. Para isso a Faec articula-se com prefeituras cearenses.

O PVH é voltado para a educação infantil e trabalha cinco valores humanos: amor, paz, verdade, ação concreta e não violência.

“Buscamos mostrar às crianças a importância de fazer sempre o bem, o que lhes assegura a percepção do significado de uma ação correta”, como explica Kelly Cláudio, diretora técnica do capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, organismo do Sistema Faec/Senar responsável pela implementação do projeto.