Expolog amplia seu olhar e abre mais espaço para a logística no agro

Feira Internacional de Logística, a Expolog, um dos maiores eventos do setor no Brasil e na América Latina, que neste 2025 celebra 20 anos, está ampliando seu olhar para o agronegócio, que tem liderado, nos últimos anos, a economia nacional. Os promotores da Expolog resolveram investir no crescimento de um evento paralelo que é realizado na própria exposição: o Seminário Logística no Agronegócio.

Lançado em 2020, o Seminário Logística no Agronegócio tem o propósito de conectar micro e pequenos produtores à infraestrutura logística, e assim abordar uma série de temas relacionados aos eixos programáticos da 6ª edição do evento.

Ambiente de Cooperação: o evento cria espaço de diálogo entre governo, setor privado, academia e produtores. Permite alinhar políticas públicas de infraestrutura com as demandas reais do campo.

Desenvolvimento Regional: melhor logística significa reduzir desperdício, aumentar a renda do produtor e gerar empregos em toda a cadeia. Estimula a agricultura familiar e o agronegócio exportador, impulsionando o desenvolvimento econômico do Ceará e do Nordeste.

Fortalecimento da Competitividade: o agronegócio nordestino (frutas, castanha, mel, pescados, camarão, tilápia, sucos, plantas ornamentais, água de coco) precisa de logística eficiente para chegar aos mercados nacionais e internacionais. O seminário ajuda a discutir gargalos (estradas, portos, armazenagem, energia, transporte refrigerado) e propor soluções.

Integração com Mercados: o Ceará tem o Porto do Pecém e centros logísticos estratégicos, que podem ser hubs para exportação. Debates sobre logística no agro aproximam produtores de investidores, operadores logísticos e exportadores, abrindo novos mercados.

Inovação e Sustentabilidade: o seminário promove novas tecnologias (rastreamento, digitalização, cadeias de frio inteligentes). Incentiva práticas de logística sustentável, reduzindo custos e impacto ambiental.

O evento será uma oportunidade para o público do seminário adquirir novos conhecimentos e aprofundar-se por meio dos debates e discussões que contribuirão ativamente para o desenvolvimento sustentável do agronegócio no Ceará e na região Nordeste, ao longo dos dois dias da Expolog.