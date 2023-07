Expoevangélica, maior feira gospel do Brasil, será em Fortaleza

Com a expectativa de reunir 20 mil pessoas no Centro de Eventos do Ceará, vem aí, de 19 a 22 deste mês, a maior feira gospel do Brasil – a Expoevangélica, que voltará em sua 15ª edição.

A entrada deve ocorrer por meio de doação de 2kg de alimento não perecível e credenciamento online. Os mantimentos irão para instituições localizadas no Ceará e para missionários evangélicos em missão no continente africano, o que beneficiará mais de duas mil famílias.

Com uma programação voltada para o público cristão, a Expoevangélica contará com Encontro de Pastores e Líderes, palestras, Encontro de Mulheres, shows e a Expo Infantil.

Entre as atrações estão confirmadas Fernanda Brum, Eli Soares, Arthur Callazans, Nani Azevedo, Daniela Araújo, Chagas Sobrinho, Bispa Virgínia Arruda e Cristina Mel.

A solenidade de abertura será no dia 19, às 14 horas e terá palestra do pastor Antônio José, presidente da Assembleia de Deus Templo Central, e louvor de Nany Azevedo.