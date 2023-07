Evangelho de hoje, 4ª feira, 05/07/23 (Mt 8, 28-34)

Naquele tempo: Quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: 'O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?' Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: 'Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos.' Jesus disse: 'Ide.' Os demônios saíram, e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até à cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles.

Reflexão – Precisamos estar alertas para acordar do torpor que ainda nos paralisa.

Há ocasiões na nossa vida em que também agimos e falamos tal qual os dois homens da história narrada por Mateus, neste Evangelho. Até sem perceber, nós podemos nos deixar apossar pelas obras do maligno, por isso ficamos vagando na vida, acomodados passivamente no nosso modo de viver ao redor dos túmulos do mundo. Reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, sabemos que só Ele tem poder para nos libertar do pecado, entretanto nos rebelamos contra Ele e entendemos que ainda não é tempo para que saiamos da vida de escravos. O inimigo de Deus persegue os Seus filhos, e o seu maior desejo é fazer com que a criatura rejeite o Seu Criador. No entanto, sabemos que Jesus já o derrotou quando venceu a morte que é consequência do pecado. Apesar de ter conhecimento de que já foi vencido por Jesus o inimigo continua explorando o ser humano. Os espíritos maus que podem nos atormentar ainda hoje, fazem de nós pessoas iradas, rebeldes, idólatras, materialistas, impacientes, murmuradoras, intolerantes, medrosas, arrogantes e às vezes, tão violentas que podemos ser comparados com verdadeiras feras. Jesus sabe para onde deverão ir os “espíritos maus” que tentam nos acorrentar e fazer de nós pessoas infelizes. Precisamos estar alertas e acordar do torpor que ainda nos paralisa, tendo consciência da vitória de Jesus na nossa vida e que Ele já nos concedeu a vida eterna! Se tivermos inteligência deixaremos que Jesus se aproxime de nós e não cairemos nas malhas dos inimigos. - Você é uma pessoa fácil de ser influenciada e atraída para as coisas mundanas? – O inimigo também tenta escravizá-lo? – Você está acomodado em alguma situação que o escraviza? – Você quer ser libertado? – O que precisa mudar em você? - Você se sente em paz diante das suas ações com as pessoas?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO