Executivos de M. Dias Branco lançam livro

Está sendo lançado nesta quarta-feira, às 18h30, em evento na cobertura da Casa da Indústria, edifício sede da Fiec, o livro “O Poder da Melhoria Contínua – Transformando Pessoas e Processos”, que mostra a relevância do papel das pessoas na evolução das organizações em um mercado cada vez mais competitivo.

Escrito por Yunare Targino, Janike Salomão, Leonardo Rosseto e Venício Costa, todos executivos de M. Dias Branco, empresa industrial cearense líder do mercado nacional de massas e biscoitos, o livro é dividido em 10 capítulos e traz conceitos sobre a representatividade do ser humano nos resultados das organizações, independentemente de porte ou setor. O quarteto explora com propriedade a interrelação direta entre pessoas, processos e tecnologia digital.

De acordo com os autores, a cultura organizacional deve ser focada na evolução constante, e a melhoria contínua é apresentada como uma filosofia essencial na jornada de aperfeiçoamento e capacitação de processos e pessoas. Nos primeiros capítulos do livro, seus autores entendem que pequenas mudanças, quando aplicadas de maneira consistente, podem levar a grandes resultados no curto, médio e longo prazos. Mas nada disto se faz sem a participação humana.

O livro mostra que as pessoas são o coração das organizações e o centro das decisões. Ao investir no desenvolvimento de competências e habilidades, as empresas não apenas aumentam a eficiência, mas também melhoram a satisfação, o engajamento e a performance dos seus colaboradores.

A jornada da melhoria contínua é apresentada com foco em algumas das principais metodologias de qualidade e métodos ágeis utilizadas pelo mercado. Todas as ferramentas são explicadas, destacando a sua conexão com o comportamento e a motivação humana, unidas na melhoria contínua dos produtos, processos, materiais, métodos, competências.