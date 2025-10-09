Exclusivo! Castro Alves terá indústria de R$ 42 milhões no Pecém

Sevilha (Espanha) -- Esta coluna mantém os pés na Espanha, seguindo os passos da Missão Técnica e Empresarial da Faec/Senar e Associação Brasileira da Irrigação e Drenagem (Abid), mas com olhos e ouvidos bem abertos para o que se passa na economia do Ceará.

Assim, em primeira mão, transmite a seguinte e importante informação: a Indústria de Bombas King, cujo sócio e CEO é o empresário Fernando de Castro Alves, filho do seu fundador Ivan de Castro Alves, investirá R$ 42 milhões na implantação de uma unidade industrial de produção de peças em ferro fundido.

A fábrica será localizada em terreno bem próximo à usina siderúrgica da ArcelorMittal, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Ela produzirá -- além de peças em ferro fundido – aço e ligas especiais para siderurgia, mineração, indústrias de cimento, máquinas agrícolas, autopeças, saneamento básico e máquinas para o beneficiamento de alimentos, “entre outras coisas”, revela Castro Alves.

Ainda de acordo com ele, sua nova indústria será “muito automatizada e conectada, ou seja, o cliente terá uma visão em tempo real do que está sendo produzido para ele”.

Mais uma novidade: a fábrica contará com um time de robôs “para assegurar a qualidade dos seus produtos e proporcionar maior segurança aos colaboradores do chão da fábrica”.

A construção dessa nova unidade industrial da Bombas King começará no primeiro mês de 2026, devendo entrar em operação no início de 2027, produzindo 240 toneladas brutas de metal por mês, podendo chegar a 1 mil toneladas mensais na fase final da expansão.

Ela ocupará uma área de 60 mil metros quadrados, dos quais 50 mil serão destinados à geração de energia solar, que será armazenada em baterias.

Segundo Fernando de Castro Alves, o projeto já tem a parceria da Green Yellow, uma gigante francesa da área de energias renováveis. Outra novidade: são sócios do empreendimento engenheiros oriundos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), liderados por Miguel Bentes, que foi o responsável pelo projeto da antiga Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), que é hoje a usina da ArcelorMittal.

Fernando de Castro Alves revela outra novidade: a sua futura unidade industrial terá um centro de excelência em materiais e engenharia reversa para o desenvolvimento de protótipos, moldes e modelos para os clientes, “e neste sentido estamos construindo parceria com o Lboratório de Mecânica de Fratura e Fadia (Lamef), da Universidade Federal do Ceará (UFC), dirigido pelo professor doutor Ênio Pontes, e com o Senai-Ceará.