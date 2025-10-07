Amílcar Silveira, da Faec, eleito para a diretoria da CNA

Festa na agropecuária cearense! O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, é, desde ontem, integrante da diretoria executiva da Confederação Nacional da Agricultira, a CNA. É a primeira vez o Ceará ocupa uma posição no comando da entidade mater do agro brasileiro.

Ontem, por unanimidade, foi eleita a nova diretoria da CNA, cujo presidente, o baiano João Martins, foi reeleito com o voto de todas as federações da agricultura do país.

Amílcar Silveira, que está há três na presidência da Faec, foi convidado, pessoalmente, pelo presidente da CNA para fazer parte de sua diretoria, o que revela o prestígio que a Federação da Agricultura do Ceará alcançou sob seu comando. Pelas redes sociais, os empresários cearenses do agro manifestaram sua alegria pela eleição de Amílcar Silveira.

O secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) do Governo do Ceará, agrônomo Sílvio Carlos Ribeiro, que é também presidente da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem (Abd), escreveu:

“Desejo ao amigo Amílcar Silveira muito sucesso em sua nova missão. Que suas ações nessa posição na CNA possam vir a colaborar com o crescimento cada vez maior do agronegócio do Brasil. Aqui na Espanha, o grupo da Missão Empresarial Faec/Senar-CE/Abid está celebrando esse reconhecimento nacional.”

Fábio Régis, grande produtor de banana e tomate na região do Cariri, também se manifestou, dizendo: “Parabéns, Amílcar. Nosso estado ganhou muita relevância depois do seu trabalho na Faec.”

O coordenador de Recursos Hídricos da SDE, Erildo Pontes, escreveu numa rede social: “Parabéns ao presidente Amílcar por sua ascensão à diretoria da CNA, fruto de sua competência agora reconhecida por nossa entidade maior a nível Brasil. Ganha todo o setor primário do nosso Ceará.”

Gilson Gondim, que produz e exporta plantas ornamentais, escreveu: “Amigo Amílcar, parabéns pela conquista. Grande líder regional e agora com maior visibilidade nacional.”