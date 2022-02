Evangelho de hoje, seunda-feira, 28/02 (Mc 10,17-27)

Naquele tempo: Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele, e perguntou: 'Bom Mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna?' Jesus disse: 'Por que me chamas de bom?' Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás; não cometerás adultério; não roubarás; não levantarás falso testemunho; não prejudicarás ninguém; honra teu pai e tua mãe!' Ele respondeu: 'Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude.' Jesus olhou para ele com amor, e disse: 'Só uma coisa te falta: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me!' Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: 'Como é difícil para os ricos entrar no Reino de Deus!' Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: 'Meus filhos, como é difícil entrar no Reino de Deus! É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no Reino de Deus!' Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso, e perguntavam uns aos outros: 'Então, quem pode ser salvo?' Jesus olhou para eles e disse: 'Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível.'

Reflexão – “O reino dos céus começa aqui”

Aquele jovem foi embora cheio de tristeza porque era muito rico e Jesus sabia quão difícil seria para ele, tão correto, mas tão apegado, seguir o Seu conselho. Jesus sabia também que ele nunca seria completamente livre e feliz se não o fizesse, por isso, comentou com os discípulos: "Quão dificilmente entrarão no Reino de Deus os ricos!" Por que é tão difícil um rico entrar no reino do céu? Será que é porque ele tem muitos bens? Será por causa do seu dinheiro? É difícil um rico entrar no reino dos céus, não porque isto seja proibido para os ricos, mas porque as pessoas que têm muitos bens têm muito com que preocupar-se e não percebem que a vida passa e que o reino dos céus começa aqui e já está acontecendo. O que impede também a nossa entrada no reino dos céus é o nosso apego ao que possuímos. Às vezes nem temos muito dinheiro nem muitos bens, mas entendemos que a “riqueza” da nossa existência se resume no pouco que possuímos e não damos lugar a Deus nem permitimos que a nossa alma encontre Aquele a quem buscamos. Dentro de nós há um anseio de santidade e estamos sempre esperando a “hora da graça”, isto é o momento em que seremos tocados por Deus. É de dentro do nosso coração que brotam as inquietações e o desejo de fazer algo mais. É o desejo de santidade que foi semeado em nós, pois somos imagem e semelhança de Deus que é Santo. Por isso, ao aproximar-se de Jesus, aquele jovem sabia que estava vivendo uma vida correta procurando seguir os mandamentos, mesmo assim, ele sentia no coração ser isto muito pouco e que algo mais precisaria acontecer. Por isso, quando Jesus lhe falou sobre seguir os mandamentos ele disse: “Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude!” E o que mais ele desejava? Sabendo o que se passava no íntimo daquele jovem, Jesus foi em cima da sua ferida: "Uma só coisa te falta; vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me!” Assim também Jesus fala para cada um de nós que deseja caminhar na santidade, mas reluta em se desapegar do pouco que possui: se queres ser livre, despoja-te daquilo que te oprime, que te prende e te impede de seguir-me e acrescenta: “Aos homens isto é impossível, mas não a Deus; pois a Deus tudo é possível”. Você tem muitos bens? – Eles são muito importantes para você? – O pouco ou muito que você tem atrapalha o seu relacionamento com Deus e consequentemente com o próximo? – Existe alguma coisa que o seu coração pede para fazer? O que? – Você tem coragem de se despojar da sua vontade própria para seguir os passos de Jesus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO