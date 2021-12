Evangelho de hoje (Mt 15, 29-37)

Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galiléia, subiu a montanha, e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus. E ele os curou. O povo ficou admirado, quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: 'Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho.' Os discípulos disseram: 'Onde vamos buscar, neste deserto, tantos pães para saciar tão grande multidão?' Jesus perguntou: 'Quantos pães tendes?' Eles responderam: 'Sete, e alguns peixinhos'. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os, e os dava aos discípulos, e os discípulos, às multidões. Todos comeram, e ficaram satisfeitos. e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram.

Reflexão – “O que já temos nas mãos”

Todos nós temos necessidades de curas físicas e de conforto para os nossos males, porém, estejamos certos de que Jesus percebe muito mais do que nós mesmos conseguimos transparecer. Além de curar as nossas enfermidades físicas e espirituais Ele se compadece das nossas deficiências materiais e providencia também o alimento material de que precisamos. Quando buscamos a Jesus e procuramos ficar sempre perto Dele, podemos ter a certeza de que as coisas materiais das quais necessitamos, assim como também o sustento da nossa alma nos serão providenciados por Ele. Ele sabe precisamente qual a nossa fome e o que poderá saciá-la. No entanto, assim como fez aos apóstolos, Jesus nos conscientiza do que já temos nas nossas mãos para alimentar aqueles que estão com fome perto de nós. Por isso, Ele pergunta: “Quantos pães tendes?” Jesus nos sacia para que possamos também alimentar as multidões famintas e tem conhecimento da nossa capacidade. Não podemos esconder de Jesus os “sete pães e alguns peixinhos” que temos conosco. Às vezes queremos receber tudo de Deus sem esforço nenhum, mas para que os milagres aconteçam na nossa vida, será necessária nossa participação e adesão. O pouco que temos, quando é colocado nas mãos do Senhor, será multiplicado na medida certa para que possamos nos sentar e partilhar com as pessoas ao longo do caminho e nos sobrar muito mais para a caminhada. – O que você tem feito com os pães e os peixes que Deus colocou nas suas mãos? – Você tem se assentado com alguém para partilhar e ajudar a melhorar a sua vida? – Você costuma sentar-se para dialogar, conversar, entender-se com as pessoas? – Você pede a ajuda de alguém quando está necessitando?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO