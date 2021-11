Cagece e Grupo Vicunha criam SPE para reuso da água em Pacajus

Atenção! A Cagece e o Grupo Vicunha celebraram um acordo por meio do qual constituíram uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), já denominada de VSA, com o objetivo de instalar uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) na área onde está instalada a em operação uma de suas fábricas de tecidos em Pacaus, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A informação foi transmitida na manhã desta terça-feira aos participantes do seminário Água no Semiárido que, hoje e amanhã, de forma presencial e virtual, se realiza no auditório principal da Fiec. O evento é promovido pela Funceme, Cagece, Cogerh e universidades da Holanda.

Do seminário participam também empresas holandesas que dominam novas tecnologias de produção, uso e reuso da água e que desejam associar-se a empresas cearenses interessadas em apropriar-se dessas tecnologias.

O superintendente de Sustentabilidade da Cagece, Ronner Gondim, explicou, durante a sua fala no seminário, que as obras de construção da ETE da VSA serão iniciadas o próximo mês de janeiro, sendo o Grupo Vicunha o protagonista do projeto, que fornecerá água reciclada não para as fábricas da Vicunha em Pacaus e Horizonte, mas também para outras que manifestarem interesse pelo produto.

Toda a água a ser reciclada terá origem no sistema de esgoto da unidade industrial da Vicunha em Pacajus.

A SPE VSA tem a mesma estrutura organizacional da SPE Unitas, constituída pela Cagece com parceiros privados do Complexo Industrial e Portuário do Pecém com a finalidade de produzir e fornecer água de reuso (reciclada) às empresas que vierem a instalar-se no Hub do Hidrogênio Verde do Ceará.



Ronner Gondim também anunciou que a Cagece celebrou convênio com a Universidade Federal do Ceará (UFC) para a criação de um Centro de Pesquisas voltadas para o reuso de água na produção agrícola e piscicultura.

E revelou, ainda, que a Cagece “está se aproximando do Governo de São Paulo”, que se encontra em estágio avançado em inovação no setor de gestão e distribuição da água, tendo licitado e contratado um Hub de Inovação, cujo formato o Ceará pretende replicar aqui.