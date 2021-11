Agronegócio: Grupo paranaense compra 5 mil hectares no Cariri

Secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), o agrônomo Sílvio Carlos Ribeiro reuniu-se ontem com 15 empresários do setor, aos quais transmitiu as seguintes informações:

Primeira: um grupo empresarial do Paraná está comprando uma área de 5 mil hectares na região do Cariri, onde produzirá hortifrutis. Aos paranaenses, a Cogerh presta consultoria sobre a disponibilidade de água na região, mas já se sabe que no seu subsolo há um aquífero capaz de garantir oferta hídrica suficiente para irrigar o projeto do grupo, cujo investimento não foi revelado.

Segunda: Está pronto o projeto arquitetônico do Centro de Cultivo Protegido, que será implantado em Ubajara, na área hoje ocupada pela antiga e desativada Usina de Açúcar. De autoria do arquiteto Nelson Serra, o projeto será proximamente licitado pela Superintendência de Obras Públicas (SOP). Quanto ao projeto de negócios daquele centro, o secretário Sílvio Carlos Ribeiro informou que ele está sendo elaborado pelo Sebrae do Ceará. No terreno onde o Centro será construído, foram perfurados dois poços profundos, cada um com 100 metros, apresentando cada um uma vazão de 60 mil litros/hora. Uma das características que terá o Centro de Cultivo Protegido será o pouquíssimo uso de água, o que, aliás, é comum nas culturas desenvolvidas sob estufas.

Terceira: o empresário José Roberto Nogueira, CEO da Brisanet, que também atua no agronegócio (cultiva, na zona rural de Pereiro, frutas e produz polpa de várias espécies, como manga, caju, tangerina, tamarindo, cajá, goiaba e graviola) já demonstrou interesse de celebrar algum tipo de convênio para conhecer e usar as tecnologias do Centro de Cultivo Protegido de Barbalha.

Quarta: Será licitado, “muito brevemente”, o projeto do Entreposto de Pesca de Paracuru, que servirá, principalmente, para receber e agregar valor ao atum capturado pelos pescadores do litoral Norte do Ceará. Esse entreposto erá cedido, em comodato, à empresa espanhola Crusoé, que hoje beneficia todo o atum e afins fisgados pelos pescadores cearenses.

Quinta: apesar de ser um setor da economia cearense em constantemente crescimento, a avicultura não integra o conjunto de Câmaras Setoriais da Sedet. Em 2022, todavia, os empresários da área avícola deverão criar sua Câmara Setorial.

FAEC: UM DIA DE EXPECTATIVA

Hoje, 30 de novembro, realizam-se eleições para a renovação da diretoria da Federação da Agricultura do Ceará (Faec).

Trata-se da principal entidade sindical patronal do setor primário da economia do Ceará.



Conhecida por suas longevas gestões, a Faec, já sofrendo de fadiga do material, poderá experimentar, depois da eleição desta terça-feira, uma radical mudança administrativa.



Neste momento pré-eleitoral, o que há junto aos produtores rurais do Ceará e também junto ao empresariado de outras da economia cearense é muita expectativa sobre o que dirão as urnas, nas quais serão depositados os votos dos delegados de cada sindicato rural.

SORVETES FROSTY CHEGAM AO EUSÉBIO

Cearense da gema, atuando há 31 anos no mercado do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Maranhão, a Sorvetes Frosty está abrindo a sua 27ª loja, localizada no Shooping Mall Buena Vista, no Eusébio.

Pilotada Edgard Segantini e pelo seu filho Felipe, a nova loja abrirá ao longo desta semana.

PERNAMBUCANA GANHA BEACH PARK

Sediada em Recife, a Agência UM ganhou a conta publicitária do Beach Park, maior parque aquático da América Latina.

Pilotada por Luiz Augusto Correia de Araújo Filho, a UM tem 20 anos no mercado da propaganda nordestina e, no seu portfólio de clientes, outro gigante cearense – o Grupo Ser Educacional, além do Banco de Brasília, o Grupo Dislub Equador, o Governo de Pernambuco e a Prefeitura do Recife.

ÁGUA EXTRAÍDA DA UMIDADE DO AR

Hoje, terça-feira, 30, a partir das 8 horas, e amanhã, a partir do mesmo horário, na Fiec, realiza-se um seminário que debaterá sobre “Soluções para Disponibilidade de Água no Semiárido: Construindo parcerias com a Holanda”.

Atenção! Ao longo dos dois dias do evento, serão apresentados equipamentos para a produção de água a partir da umidade relativa do ar.

Três empresas holandesas, que mostrarão seus equipamentos, declaram-se prontas para negociar parcerias com empresas cearenses, sendo que uma já iniciou conversações nesse sentido.

ALEMANHA TEM ALTA INFLAÇÃO

Acredite, que é vero: a inflação na Alemanha bateu 6% neste mês de novembro.



Em outubro, havia sido de 4,6%.

Causas principais: alta do preço da energia e mais procura do que oferta de muitos produtos.

A inflação está castigando o mundo todo.