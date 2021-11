Evangelho de hoje(Mt 4,18-22)

Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: 'Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens.' Eles, imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou. Eles, imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Palavra da Salvação.

Reflexão – “Os primeiros discípulos eram irmãos”

Os primeiros apóstolos, Simão e André, Tiago e João eram irmãos, trabalhavam juntos em família, eram pescadores e estavam em plena atividade na sua ocupação. Estas particularidades servem hoje de pano de fundo para a nossa reflexão. Percebemos, então, que eles tinham uma profissão, tinham uma história, viviam entre a família, no entanto, ao chamado de Jesus, “imediatamente deixaram as redes, a barca e o pai e O seguiram!” Hoje também Jesus deseja atrair para si as nossas famílias com as quais convivemos. Nós também temos uma história, temos os nossos problemas, e, por isso mesmo, precisamos ser fortalecidos espiritualmente para dar testemunho ao mundo de que seguir a Jesus é a condição primeira para que possamos cumprir com o desígnio de Deus para nossa vida em família. O nosso trabalho, a nossa ocupação, a rotina da nossa existência não devem ser impedimento para que sigamos a Jesus e vivamos os Seus ensinamentos. Deixar imediatamente, as redes, a barca e o pai, significa atender ao chamado de Jesus que tem a autoridade de quem sabe o que é melhor para cada um de nós, e por isso, tem a primazia nas nossas eleições. Jesus nos convoca a ser “pescadores de homens”, no meio da nossa família por meio do nosso testemunho de fidelidade a Deus e aos irmãos. O Seu chamado é irrevogável e intransferível, por isso, é necessário, que estejamos livres de qualquer empecilho, desapegados (as) de tudo quanto nos prende, mesmo que seja o trabalho, a profissão, a família ou os bens. Mesmo que sejamos muito ocupados (as), Jesus nos chama, pois os seus escolhidos são justamente àqueles que se comprometem e que têm que renunciar a alguma coisa. Jesus deseja que o nosso coração esteja livre de tudo e de todos para segui-Lo, vivendo a Lei do Seu Amor. – Você também foi chamado (a) por Jesus? – Quando foi que Jesus o (a) convocou? Você lembra? – Você já disse sim a Jesus no serviço do reino ou ainda está dando desculpas esfarrapadas? – Aproveite o tempo de agora, não perca as oportunidades!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO