Evangelho de hoje (Lc 3, 1-6)

No décimo quinto ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe, as regiões da Ituréia e Traconítide, e Lisânias a Abilene; quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no Livro das palavras do profeta Isaías: 'Esta é a voz daquele que grita no deserto: 'preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas; as passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus''.

Reflexão – “Somos também precursores de Jesus”

O tempo do Advento nos motiva também a preparar o caminho para o Senhor que vem no Natal, do mesmo modo como João Batista foi enviado a aplainar as veredas para a vinda de Jesus. Somos também convocados, para anunciar a todos, a Salvação de Jesus Cristo. Dessa maneira, mesmo que às vezes tenhamos de “gritar no deserto” porque não nos escutam, nós poderemos abrir os caminhos para o Senhor com o nosso testemunho de vida na nossa casa, no trabalho, no mundo e na sociedade. Assim fazendo, por nosso intermédio todos poderão “ver a salvação de Deus!” Fazemos isto quando damos depoimento de que Jesus nos transformou, por isso, não somos mais aquelas pessoas que tinham medo de tudo, que já aprendemos a perdoar, a partilhar, a consolar o irmão que sofre e muitas outras coisas. Não serão as nossas belas palavras que tocarão os corações, mas a nossa postura coerente com o que Jesus nos ensina no Evangelho. João Batista pregava o que vivia, por isso, arrastou multidões para que fossem batizados e se convertessem. Nós somos o João Batista dos dias atuais. Não podemos nos escusar! - O que você tem feito para preparar o caminho da Salvação de Jesus para os da sua casa? – Em que consiste a Salvação de Jesus para você?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO