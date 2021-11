Evangelho de hoje (Lc 21,29-33)

Naquele tempo: Jesus contou-lhes uma parábola: 'Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo: tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.

Reflexão – “Os sinais do reino de Deus”

Meditando com este Evangelho, nós percebemos que há certos sinais que nos são fáceis de visualizar aqui na terra: ventania, nuvens sobrecarregadas de chuvas, calor forte, o tempo propício para colher os frutos, árvores carregadas de flores e tudo que nos remete a algum pensamento em relação ao clima e ao tempo. O exemplo da figueira nos alerta a não ficarmos alienados (as) e sim, atentos aos sinais do reino de Deus que é construído sutilmente dentro de nós, no nosso dia a dia, na nossa caminhada com Ele, apesar de quase não o perceber. Ele, então, nos ensina a entender e perceber a presença do reino de Deus em nós, assim como percebemos o aspecto das coisas que vivenciamos. Assim como há a aparência externa também há sinalização de que o reino dos céus está próximo de nós. Esta sinalização nos ocorre quando percebemos a manifestação do Espírito Santo que nos leva a um estado de espírito que antes não conseguíamos alcançar, a saber: coração grato, alegre, em paz, amor aos irmãos, desejo de santidade, misericórdia, perdão. Quando você perceber em si mesmo (a), esses sinais, saiba que o reino de Deus está próximo, isto é, Jesus está em você, agindo e motivando para uma vida nova. Um novo céu e uma nova terra começam a acontecer em nós quando vivenciamos a Palavra do Senhor que nos dá nova direção a fim de que possamos, desde já, viver o Seu reino aqui na terra. O céu e a terra visíveis, um dia passarão, o mundo será renovado e o reino de Deus, definitivamente, será estabelecido quando Jesus voltar! No entanto, desde já e no agora da nossa vida podemos distinguir os seus sinais. - Você sabe diagnosticar o que se passa dentro do seu coração? – Onde está o reino de Deus? – Quais são os sinais de que o reino de Deus está perto de você? – Como o reino de Deus pode acontecer dentro do coração do homem?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO