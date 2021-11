Evangelho de hoje (Lc 18,35-43)

Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: 'Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim!' As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: 'Filho de Davi, tem piedade de mim!' Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: 'O que queres que eu faça por ti?' O cego respondeu: 'Senhor, eu quero enxergar de novo.' Jesus disse: 'Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou.' No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus.

Reflexão – “Jesus Cristo está passando por aqui”

O homem da história do Evangelho deveria não ser um “cego de nascença”, mas alguém que havia perdido a visão e não conseguia mais enxergar. Apesar de não ver, ele estava atento ao que se passava ao seu redor. Por isso, quando a multidão que acompanhava Jesus passou, ele aproveitou para gritar: “Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim! Todos nós também ficamos como esse cego de Jericó, todas às vezes em que nos perdemos de Deus, nos afastamos da vivência da Sua Lei e mergulhamos na escuridão do mundo, entregues ao pecado. Não enxergamos nem vislumbramos mais as coisas como antigamente, falta-nos a esperança. No entanto, como o cego da história, todos nós poderemos ter a nossa visão restaurada se estivermos atentos (as), à passagem do Senhor. O cego de Jericó não via, mas ouvia e podia falar, por isso gritou e apesar das pessoas mandarem-no calar-se, ele insistiu. Por causa da sua persistência e determinação, que são atitudes de fé, Jesus o curou da sua cegueira. Quando tomamos consciência de que estamos desnorteados (as) e precisamos de conserto, não podemos mais nos acomodar na “beira do caminho”. Para que sejamos curados (as) da nossa cegueira momentânea ou do nosso entendimento deturpado, precisamos parar e perceber a passagem de Jesus e gritar como o cego o fez: “Jesus, estou aqui, preciso te ver, preciso te servir, cura a minha falta de entendimento, converte o meu coração”. O Senhor vai querer saber de nós o que desejamos que Ele nos faça e a nossa resposta consciente determinará o grau da nossa fé no Seu poder curador. Não percamos a oportunidade, Jesus Cristo está passando por aqui, aproveite este momento e receba a cura e a restauração da sua visão. – Você já percebe que Jesus está perto e quer tirar todas as suas dúvidas? – Qual é a sua cegueira: o que você ainda não está entendendo? – O que precisa acontecer para que você saia do comodismo? – Você tem medo de que as pessoas o (a) mandem calar-se? - Você tem coragem de gritar por Jesus mesmo que chame a atenção de todos?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO