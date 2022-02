Evangelho de hoje, domingo, 27/02 (Lucas 6,39-45)

Naquele tempo: Jesus contou uma parábola aos discípulos: 'Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre; todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio.

Reflexão - “Precisamos repensar nossa maneira de ser e de viver”

Neste Evangelho, Jesus nos faz recomendações importantíssimas para o nosso crescimento humano e espiritual! Tudo o que desejarmos das pessoas com quem nos relacionamos deverá ser regra de vida para nós. Somos convidados (as) a nos ajudar mutuamente na caminhada que fazemos em busca da perfeição. A nenhum de nós cabe o papel de “mestre” e de “senhor” da situação, apenas ditando preceitos e normas para que os outros cumpram. É nosso dever, em primeiro lugar, examinar como estamos vivendo e qual o testemunho que estamos oferecendo ao mundo para que as outras pessoas sejam guiadas por nós. Se não reconhecemos as nossas próprias falhas e não buscamos emendar o que está torto em nós, somos como aquele homem que tem uma trave no olho e nunca poderemos aconselhar, exortar ou admoestar alguém que também é passível de erro. A trave nos nossos olhos nos impede de enxergar as nossas fraquezas e limitações. Para tirá-la, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que purifique os nossos pensamentos, sentimentos e as nossas atitudes. Do contrário, Jesus nos lembra, nós poderemos cair no barranco e levar muita gente conosco. Porque não fazemos isso, é que muitos se decepcionam conosco e têm a sua fé enfraquecida se afastando do convívio da Comunidade e culpando a Deus pelas nossas incoerências. Isto para nós será uma regra de vida, pois, somente assim poderemos nos assemelhar a uma árvore que dá, verdadeiramente, bons frutos ou como um homem bom que tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Enquanto ainda é tempo, urgentemente, precisamos repensar nossa maneira de ser e de viver. Precisamos mostrar ao mundo as coisas boas que existem no nosso coração! - Você é responsável na condução de alguém? – Como pessoa comprometida você tem conseguido ser um exemplo a ser seguido? – Ou você é daqueles que dizem “façam o que digo e não faça o que eu faço”? – Você tem sido uma árvore boa ou má? – O que está no seu coração?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO