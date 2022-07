Evangelho de hoje, domingo, 17/07 (Lc 10, 38-420

Naquele tempo: Jesus entrou num povoado, e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor, e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: 'Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha, com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar!' O Senhor, porém, lhe respondeu: 'Marta, Marta! Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada.'

Reflexão – A nossa oração pessoal é a oportunidade de aprender com Jesus

Por meio das atitudes de Marta e de Maria Jesus nos ensina a harmonizar as nossas ações de acordo com a nossa oração. Como uma dona de casa, Marta demonstrava ter muitas preocupações com os afazeres a fim de receber aquela visita ilustre. Maria, a irmã, pelo contrário, estava completamente desligada das “obrigações sociais”, por isso, “sentou-se aos pés do Senhor e escutava a Sua Palavra”. Diante daquele quadro Jesus fez ver à dona da casa que ela estava equivocada, pois perdia seu precioso tempo, agitada por muitas coisas, enquanto Maria “escolheu a melhor parte e esta não lhe seria tirada”. Jesus também nos ensina a saber acolhê-Lo em nossa casa aproveitando a oportunidade para oferecer os Seus ensinamentos de verdadeiro Mestre. Quantas vezes temos convidado Jesus para entrar na nossa vida, queremos conhecê-Lo, desejamos receber as Suas graças de cura, de libertação e solução para os nossos problemas, no entanto, nos esquecemos de sentar para escutá-Lo, não abrimos a Sua Palavra para conhecê-Lo melhor e nos agitamos preocupados (as) em fazer alguma coisa para agradá-Lo. Fazemos promessas, jejuamos, rezamos novenas, até O servimos na Igreja ou na Comunidade, mas não paramos para fazer a nossa oração pessoal que é a oportunidade de aprender com Ele a palavra chave que nos oferece o remédio para curar as nossas enfermidades. Há muitas pessoas que entendem ser o trabalho uma oração, desde que ele seja para a glória de Deus, e isto também é verdade. Todavia, quando agimos assim, dentro de nós haverá sempre o silêncio e o vazio que a ausência da oração pessoal provoca. A ação que agrada a Deus é aquela que advém do nosso diálogo com Ele, pois só assim iremos descobrir qual é a nossa parte na Sua obra. O que fizermos com as nossas mãos, o que providenciamos com o nosso trabalho incessante, poderá passar, mas o que apreendermos com Jesus, será como um tesouro inesgotável que nunca nos será tirado. Deus também gosta de estar conosco e de nos ter aos Seus pés, isto é, diante Dele, recebendo o Seu carinho e a Sua atenção. Façamos, pois, hoje ainda o convite para que Jesus nos visite, porém, deixemos de lado todas as preocupações para agradá-Lo e nos postemos quietos à Sua disposição para que Ele faça em nós tudo que é da vontade do Pai, pois somente Ele a conhece. – Você tem convidado Jesus para ir à sua casa? – Qual tem sido a sua conduta ante a visita de Jesus? – O que mais você tem feito: rezado novena ou meditado com a Palavra de Deus? - No seu dia a dia você é Marta ou Maria? - Você tem feito esforço para sentar-se aos pés de Jesus e pedir a Ele orientação para os seus afazeres?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO