Grupo Marquise entra na PPP do Saneamento no Ceará

O Grupo Marquise já se prepara para participar da licitação de um dos maiores programas de saneamento do País: a Parceria Público-Privada para concessão administrativa da universalização do esgotamento sanitário de 24 cidades do Ceará, incluindo Fortaleza.

O Edital de Licitação, que prevê investimento de R$ 6,2 bilhões, foi lançado ontem, quinta-feira, 14.

Responsável por obras de grande porte e concessões, como a expansão do Porto do Pecém e a construção da maior usina de dessalinização do Brasil, ambas no Ceará, a Marquise Infraestrutura consorciou-se à GS Inima Brasil, empresa pioneira na concessão de serviços públicos de saneamento básico no país, com 14 operações ativas no setor.

A universalização dos serviços de saneamento básico beneficiará desde cidades nas quais, hoje, apenas um terço da população é atendido por redes de saneamento básico, até as que já contam com 60% dos seus habitantes beneficiados por redes de água tratada e de esgotamento sanitário.

"Este é um programa que mudará a qualidade de vida do povo cearense, e o Grupo Marquise, sempre interessado em grandes projetos estruturantes e conhecedora do atual sistema de água/esgoto e da realidade do Estado, não poderia ficar de fora", diz o diretor da Marquise Infraestrutura, engenheiro Renan Carvalho, logo após celebrar a parceria com a GS Inima Brasil.