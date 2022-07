H2V: Encerram-se hoje inscrições para o Fiec Summit

Encerram-se hoje, sexta-feira,15, as inscrições para o encontro de negócios e a seleção de trabalhos acadêmicos e projetos de pesquisa da primeira edição do Fiec Summit, evento internacional que, nos próximos dias 3 e 4 de agosto, reunirá em Fortaleza especialistas nacionais e estrangeiros para um debate sobre as energias renováveis e o Hidrogênio Verde.

Carlos Prado, primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Ceará, promotora do evento, diz que o evento tratará de um tema que revolucionará a economia cearense em todos os seus setores, incluindo o da agropecuária.

“Os grandes investimentos em andamento já estão afetando positivamente a comercialização de terras para a instalação de projetos eólicos e solares, que já estão gerando empregos e vão modificar a economia do nosso interior. É preciso que todos estejam atentos e percebam as oportunidades que estão surgindo e que surgirão durante os investimentos já sinalizados”, diz Carlos Prado.

Para a realização do Fiec Summit, tornaram-se parceiros a Fiec, por meio do Senai-Ceará e do Sesi-Cará, e o Parque Tecnológico da Universidade Federal do Ceará (Partec/UFC).

Os trabalhos acadêmicos e os projetos de pesquisas devem ter como foco o Hidrogênio Verde nas áreas de produção, armazenagem, transporte, distribuição, certificação e utilização do H2V.

Por sua vez, o encontro de negócios – que se desenvolverá ao longo dos dois dias do Fiec Summit – tem como objetivo oferecer oportunidade para novas parcerias e aproximar empresas e fornecedores.

O evento contará com a participação de representantes de empresas interessadas em vender seus produtos e serviços e de potenciais compradores.