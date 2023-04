Evangelho de hoje, domingo, 09/04/23 (Jo 20, 1-9)

No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: 'Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram.' Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. 8Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu, e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos.

Reflexão – Nunca estaremos sozinhos (as) porque Jesus vive no meio de nós.

Pedro e João procuravam um morto e não lembravam que Jesus já lhes havia anunciado o que iria lhe acontecer. Por isso se surpreenderam quando chegaram ao túmulo de Jesus e encontraram as faixas de linho deitadas no chão e o sepulcro vazio. Jesus estava vivo, porém, eles estavam como que cegos e, mesmo diante de tantas evidências, de tantos sinais ainda não tinham o entendimento completo dos acontecimentos. Buscavam o Corpo de Jesus baseados no que Maria Madalena lhes havia noticiado: “tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram”. Às vezes nós também não entendemos muito bem as manifestações de Deus na nossa vida. Vivemos O procurando, mas nos perdemos com facilidade porque saímos em busca Dele fora de nós, nos túmulos do mundo, nas dúvidas sobre os acontecimentos, na incredulidade em vista das coisas que nos acontecem inesperadamente. Facilmente perdemos Jesus de vista, mas Ele está perto, muito perto, fazendo parte da nossa vida, acompanhando a nossa história e sabendo o porquê e o para que de todas as coisas que nos acontecem. A fé e a esperança, porém, no ajudam e nos levam a agir com amor como aconteceu com Maria Madalena que se antecipou a todos e foi encontrá-Lo. Quem procura acha, Jesus já havia revelado isto, antes. Isto nos serve de exemplo, portanto, nós também não podemos ficar estagnados diante das nossas dúvidas e parados (as) esperando as coisas acontecerem ou esperando o pior. Pela fé nós O encontramos dentro de nós, no meio da nossa família, na nossa Comunidade, na Igreja, nas pessoas, no mundo. Por meio dos fatos e dos acontecimentos Jesus evidencia para nós a Sua proteção o Seu amparo, o Seu conforto. Nunca estaremos sozinhos (as) porque Jesus vive no meio de nós. - Onde você tem procurado Jesus? Será que você O está procurando no túmulo quando lá só existem os vestígios? - Onde, verdadeiramente, Jesus está na sua vida? – O que significa para você o primeiro dia da semana? – Você já encontrou Jesus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO