Evangelho de hoje, 6ª feira, 16/06/23 (Mt 11, 25-30)

Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: 'Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estais cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.

Reflexão – Os pequeninos do Pai!

Jesus louva ao Pai por revelar Sua sabedoria aos simples e pequeninos e não, aos sábios e entendidos. Simples e pequeninos aos olhos de Deus são todos aqueles que não complicam as coisas espirituais e se deixam governar pela Sua voz. Portanto, todos nós somos pequeninos quando reconhecemos as nossas limitações e nos rendemos a Jesus o Filho de Deus que recebeu do Pai a instrução de nos conduzir segundo os Seus desígnios. Jesus e o Pai têm o entendimento perfeito das nossas necessidades e nos convidam a trocar o nosso fardo pesado pelo jugo suave e leve da doutrina do Seu amor. Muitas vezes, querendo ser fortes e seguros em nós mesmos, insistimos em carregar a nossa carga sozinhos para mostrar que temos força e capacidade. O resultado disso é a depressão ou outras doenças espirituais que terminam atingindo também o nosso físico. Para nos livrar destes males precisamos somente atender ao convite do Filho: “Vinde a mim todos vós que estais cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso” Assim, rendidos ao Seu Amor, nos tornaríamos as criancinhas submissas de quem o Pai se agrada. – Você admite e reconhece quando o fardo está pesado? – A quem você recorre? – Você tem vergonha de demonstrar sua fraqueza? – Como você tem vivido ultimamente? – Você está cansado (a)? – Você aceita o jugo suave de Jesus? - Leia mais uma vez o convite de Jesus!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO