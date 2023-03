Evangelho de hoje, 5ª feira, 30/03/23 (Jo 8, 51-59)

Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: "Em verdade, em verdade, eu vos digo: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte." Disseram então os judeus: 'Agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: 'Se alguém guardar a minha palavra jamais verá a morte'. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser?' Jesus respondeu: 'Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço e, se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós! Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou, por ver o meu dia; ele o viu, e alegrou-se. 'Os judeus disseram-lhe então: 'Nem sequer cinquenta anos tens, e viste Abraão!' Jesus respondeu: 'Em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou'. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do Templo.

Reflexão – Viver o Evangelho é a prova da nossa fidelidade ao projeto de salvação do Pai!

A obediência aos ensinamentos de Jesus e a vivência da Sua Palavra são condições para que não vejamos a morte. A morte a que Jesus se refere é a morte eterna, o afastamento eterno de Deus e a total falta de comunicação com Aquele que nos criou. Portanto, viver o Evangelho é a prova da nossa fidelidade ao projeto de salvação que Deus aprontou para nós e, ao mesmo tempo, é o meio para que permaneçamos na casa do Pai. No entanto, isto também depende da fé em Jesus Cristo, que veio realizar em nós o projeto do Pai. Sem fé é impossível que alguém possa vivenciar e ver realizar-se o projeto que Deus idealizou para sua vida. Quem não compreende a Palavra, quem não tem abertura para o Espírito Santo, morre na ignorância do pecado e, lamentavelmente, nunca poderá conhecer a Deus. A fé é quem nos move a preservar a palavra de Deus. Quem conhece e guarda a Palavra de Deus pode dizer que O conhece, pois é ela que nos direciona para a vida eterna em Cristo Jesus. O mundo cultiva a incredulidade, mas nós, podemos contrariar o que ele prega e anunciar Jesus que conhece verdadeiramente o Pai e pode nos revelar os Seus mistérios por meio da Boa Nova do Evangelho. – Como você reage às pessoas que não acreditam na vida eterna? – Você tem firmeza quando anuncia que acredita na salvação de Jesus? – Você acredita que o seu lugar está reservado lá no céu?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO