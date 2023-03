Erick Torres, CEO da Arcelor Mittal Pecém, fala na Ancham Ceará

Durante mais de uma hora, o CEO da ArcelorMittal Pecém, Erick Torres, reuniu-se nesta quarta-feira, 29, com empresários e execurtivos cearenses no restaurante Oippo.

Ele falou noo evento “Plano de Voo – Edição Ceará”, realizado pela Amcham, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil. E abordou o tema “Hub de Oportunidades e Crescimento”, focando na presença de sua empresa , que no ano padssado comprou a Companhia Siderúrgica do Pecém, que produz e exporta para mais de 30 países placas de aço que têm as principais certificações mundiais de qualidade.

Erick Torres falou sobre as perspectivas de negócios e como a ArcelorMittal pretende contribuir com o futuro do Ceará. Reforçou o momento da empresa de integração de cultura na ArcelorMittal Pecém e do esforço para conhecer melhor o mercado local, por meio da escuta de empresários, governos e entidades civis.

“Adquirimos um negócio moderno, eficiente, estabelecido e que irá agregar muito valor à ArcelorMittal, mas principalmente agregar ainda mais valor ao Ceará. Obrigado à Amcham Fortaleza pelo convite, aos colegas de mesa pela confiança e ao público pela oportunidade de fazer parte desse momento especial”, disse ele.