UFC inaugura Centro de Excelência em Políticas Educacionais

Informa a Universidade Federal do Ceará que, sexta-feira, 31, às 13h30min, será inaugurado no Campus do Pici Professor Prisco Bezerra (Bloco 918) as instalações do Centro de Excelência em Políticas Educacionais (CEnPE).

O Centro, órgão suplementar da reitoria, tem gestão autônoma e coordenação designada pelas equipes dos laboratórios e núcleos que o integram.

Com pesquisadores e técnicos da UFC e entidades parceiras, o Centro tem a finalidade de propor, acompanhar, implementar, avaliar e difundir programas e políticas educacionais, sobretudo em educação básica.

Sob a coordenação geral do professor Jorge Herbert Soares de Lira e vice-coordenação do Professor Joaquim Bento Cavalcante Neto, ambos da UFC, o CEnPE reúne representantes das mais diversas e inovadoras áreas como processamento de sinais e inteligência artificial, desenho instrucional com o uso de mídias digitais, econometria da educação e modelagem psicométrica de avaliações diagnóstico-formativas, dentre outras.

O CEnPE é integrado por laboratórios e núcleos que, agora, ganham instalações centralizadas, possibilitando um maior compartilhamento de saberes, agregando ainda mais os pesquisadores, pós-doutorandos, pós-graduandos da UFC e de instituições parceiras; professores/pesquisadores das redes públicas de ensino básico e especialistas em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e tecnologias educacionais.

O professor Jorge Lira informa que, desde a instituição do CEnPE, já foram executados cerca de R$ 10 milhões em projetos, frutos de parcerias.

Os principais projetos em execução no CEnPE têm como parceiros Secretaria da Educação do Ceará (SEDUC), Ministério da Educação (MEC), Instituto Unibanco, Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social (LEPES), Instituto Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional-IEDE, secretarias da Educação de municípios como Fortaleza, Sobral e Eusébio, além de outras instituições governamentais, do terceiro setor, institutos de pesquisa e universidades.

Um exemplo de projeto exitoso, que é citado como inspiração e fator deflagrador da criação do CEnPE, é o Programa Cientista-Chefe em Educação Básica.

Boa parte dos pesquisadores do Centro atuam nesse projeto que articula a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP), SEDUC, redes municipais e estadual de Ensino Básico e universidades públicas, especialmente a UFC.