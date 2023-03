Agência itinerante do Banco do Brasil chega ao Ceará

Alô, empreendedores do inyterior cearense! O Banco do Brasil (BB) segue com a etapa 2023 do Quarto Circuito de Negócios Agro, agora em visita aos principais pólos de agronegócio do Ceará.

No período entre 30 de março e 14 de abril, a carreta do BB, adaptada para atuar como uma agência móvel, estará em terras cearenses, com passagens previstas nos municípios de Aracati, Ubajara, Quixadá, Russas e Iguatu.

A cidade de e Aracati será a primeira do Ceará a receber o Circuito. A carreta do BB estará na Praça da Igreja Matriz, no centro urbano da sede municipal, para atendimento nos dias 30 e 31 de março, quinta e sexta-feira. Depois, segue para a Serra da Ibiapaba, com parada em Ubajara nos dias 03 e 04 de abril. Confira, a seguir, o cronograma:

30 e 31/03 - Aracati; 03 e 04/04 - Ubajara; 05 e 06/04 - Quixadá; 10 e 11/04 - Russas; 13 e 14/04 - Iguatu.

A iniciativa busca potencializar os negócios e reforçar a presença do BB junto ao segmento do agronegócio. O Circuito prevê a divulgação de produtos, serviços e inovações tecnológicas voltadas ao setor, além de levar assessoria e gerar negócios com os produtores rurais.

A etapa de 2023 conta ainda com um diferencial: a Caravana Mulheres no Topo. Trata-se de uma iniciativa do Banco que objetiva apoiar as mulheres empreendedoras e do segmento agro, buscando fomentar e profissionalizar práticas empresarias e de suporte agropecuário, com oferta de palestras nos pilares:Empreendedorismo e Saúde, Educação Financeira e Gestão do Fluxo de Caixa.

O Banco colocou na estrada cinco carretas adaptadas para atuar como agências móveis. Ao longo do ano, o Circuito vai percorrer 60 mil quilômetros e vai passar pelas principais praças do agronegócio no país (600 cidades) para fomentar a geração de negócios. A expectativa é que o Circuito injete na economia volume de negócios da ordem de R$ 1,5 bilhão em todo o Brasil.

Em cada município, serão montados estandes com a participação de empresas parceiras (revendas de máquinas e insumos, tecnologia agrícola, empresas de telecomunicações e outras ligadas ao segmento).

Além da capacitação técnica e assessoria especializada, equipes do Circuito Agro oferecem palestras aos produtores rurais em parceria com Ematerce, Senar, Prospera, BB seguridade e Consórcios, entre outros. Confira cronograma anexo.

A proposta das carretas é chegar em cada região do país, fortalecendo ainda mais a parceria com o público agro, em que o BB é líder isolado de mercado, beneficiando toda a cadeia produtiva de segmento.