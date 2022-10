Evangelho de hoje, 4ª feira, 19/10 (Lc 12, 39-48)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos: se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados! Porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes'. Então Pedro disse: 'Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos?' E o Senhor respondeu: 'Quem é o administrador fiel e prudente que o senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa?Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim! Em verdade eu vos digo: o senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: 'Meu patrão está demorando', e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido; a quem muito foi confiado, muito mais será exigido!

Reflexão – Somos aqui na terra cooperadores do reino de Deus

Todos nós, que, pela Fé assumimos a salvação de Jesus e perseguimos continuamente a conversão, somos administradores do reino do céu que o Senhor deseja instalar aqui na terra. Por conseguinte, somos chamados por Deus a ser operários da Sua vinha, cuidando do povo que ainda não provou da comida e da bebida que Ele oferece ao mundo. Por isso, o Senhor almeja dar a nós, Seus filhos e filhas, uma melhor qualidade de vida e fazer com que participemos aqui na terra de uma vida abundante. Com efeito, somos aqui na terra cooperadores do reino de Deus e estamos a serviço da casa do Senhor. Seremos considerados fiéis e prudentes administradores do reino, na medida em que sejamos encontrados no lugar exato onde Deus deseja nos colocar. Porém, se nos desviarmos do caminho e, por qualquer motivo, deixarmos para depois o que precisamos fazer hoje, seremos pegos de surpresa pelo Senhor que chegará num dia inesperado, e, assim, sofreremos as consequências. Poderemos ser esse administrador fiel do reino de Deus por meio da prudência nas nossas atitudes, da coerência de vida, da tomada de consciência do nosso dever e da nossa missão, assim como também da caridade fraterna, dos atos de justiça. Tudo isso são condições para que possamos desempenhar com inteligência a nossa missão de administradores fiéis do reino de Deus. Vivemos com sabedoria quando trabalhamos para aumentar os nossos dons e os colocamos a serviço de Deus. Diante dos fatos que nos impõem uma ação concreta de amor, será terrível o desperdício, a acomodação e a passividade. Quanto mais conhecimento tivermos dos mistérios de Deus mais receberemos condições de vida em abundância e por isso, muito mais seremos cobrados. – Você se sente um (a) administrador (a) fiel dos talentos que Deus lhe deu? – Como você tem tratado aqueles (as) que o Senhor coloca sob a sua condução? – Você tem conhecimento da vontade de Deus para si? – Você está no posto que o Senhor deseja que permaneça ou tem deixado para depois a sua missão?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO