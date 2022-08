Evangelho de Hoje, 4ª feira, 10/08 (Jo 12, 24-26)

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: "Em verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo; mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a; mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará".

Reflexão – Morrer para viver!

Se todos nós acolhêssemos de coração a verdade de que a semente que cai na terra tem que primeiramente morrer, a nossa vida seria muito mais plena. Quando nos compara ao grão que cai na terra e só germina depois que morre Jesus nos aponta o meio mais seguro para que produzamos muitos frutos. Produzimos frutos bons quando conscientemente assumimos os desafios da nossa vida como um exercício que dá firmeza às nossas ações. Os frutos que colhemos desde já, são alegria, paz e esperança. São frutos colhidos por nós, e necessários para alimentar os outros, não a nós mesmos. Para isso será preciso deixar que morram os apetites da nossa humanidade que rejeita, dificuldade, desapego e sofrimento. Precisamos, então, morrer no sentido de não fazer questão, de renunciar, de deixar-se exercitar, de desapegar-se dos bens, dos interesses e das pessoas. De acordo com o ensinamento de Jesus, quanto mais estivermos apegados à nossa vidinha, ao nosso viver egoísta, aos nossos interesses pessoais, mais sofreremos as consequências. Seguir a Jesus significa servir desinteressadamente. Como seguidores de Jesus Cristo, somos convocados a manifestar ao mundo a alegria que perdura em nós, vivenciando a paz nos nossos relacionamentos e levando esperança para aqueles (as) que estão acabrunhados. Perdemos tempo quando nos consumimos em coisas que não dão em nada. Perdemos dinheiro quando vivemos em função de curtir a nós mesmos (as). Perdemos amigos, família, quando, egoisticamente, pensamos apenas nas nossas dificuldades e nos isolamos como vítimas. Todo aquele (a) que se fecha em si mesmo (a) perde o gosto pela vida. – Você se liga às dificuldades das outras pessoas? – Você sofre com o que passa o seu irmão, ou está sempre girando em torno dos seus problemas? – Diante de Deus você se considera uma pessoa justa para com os seus irmãos e irmãs? -Você costuma entender que a sua vontade tem de prevalecer ou deixa também que outros tenham razão? - O que você tem vivido mais na vida: a paz ou a discórdia? - Com que interesse você trabalha para Deus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO