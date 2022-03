Evangelho de hoje 30/03 (Jo 5, 17-30)

Naquele tempo: Jesus respondeu aos judeus: ‘Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho’. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se, assim, igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: ‘Em verdade, em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo; ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, eu vos digo: está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem, viverão. Porque, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do Homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora, em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão: aqueles que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida; e aqueles que praticaram o mal, para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.

Reflexão – A Santíssima Trindade nos convida a mergulhar no Seu Amor.

O Pai e o Filho são para nós um modelo de Unidade e de Comunhão no Amor. Um não é maior que o outro nem tampouco nenhum deles deseja superar o outro. Neste Evangelho Jesus nos revela que há uma interação perfeita na obra que a Santíssima Trindade realiza em nós, da mesma forma como acontece o trabalho do Pai e do Filho pelo poder do Espírito Santo. Podemos apreender que o Filho trabalha em comunhão com o Pai e tudo que Ele faz é dirigido pelo Pai. Assim sendo, Jesus (o Filho) faz apenas o que vê o Pai fazer e a vida do Pai, é a vida do Filho e tudo acontece entre Eles por força do Amor. O Amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo que mora em nós e é quem nos induzirá a fazer todas as coisas como Jesus fazia, a exemplo do Seu Pai. O Pai é modelo para o Filho e é desejo do Filho ser como o Pai. A Santíssima Trindade nos convida a mergulhar no Seu Amor. Somos também chamados a incorporar em nós este exemplo de justiça e santidade aprendendo com Jesus e crendo Nele para que possamos possuir em nós a vida eterna. Jesus proclama a Sua Unidade com o Pai e a sua dependência à vontade do Pai. A grande verdade que deve nortear a nossa vida é a de que Jesus veio ao mundo para nos ligar ao Pai e para que tenhamos a vida eterna desde já. A vida eterna depende da nossa adesão ao projeto de Jesus crendo na Sua Palavra e não duvidando do Seu poder. Possuir a vida em si mesmo é possuir a vida divina. Fomos feitos à imagem e semelhança do Pai, portanto, nós também, unidos a Jesus, nos unimos ao Pai e o Seu poder permanece em nós. Não precisamos nos admirar, é palavra de Deus e aqueles que a acolhem já sentem o seu efeito na sua vida diária. - Você acredita nisso? Você tem consciência de que o poder de Deus está em si na medida em que esteja também unido (a) ao projeto de Jesus? – Você já assumiu o ser cristão (ã)? - Você acha que também pode fazer as coisas que o Pai e o Filho fazem? – Como será o jeito do Pai e do Filho agirem? – Na sua vida, como tem sido a ação do Pai e do Filho? – Você Os tem imitado em relação aos seus irmãos e irmãs?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO