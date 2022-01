Evangelho de hoje 2401 (Mc 3,22-30)

Naquele tempo: Os mestres da Lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: 'Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo: tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno.' Jesus falou isso, porque diziam: 'Ele está possuído por um espírito mau.'

Reflexão – “Deus não pode fazer mal porque Ele É O BEM”

“Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se”, assegurou Jesus diante da rebeldia dos mestres da Lei que afirmavam estar Ele possuído pelo demônio para expulsar os demônios! Como pode? Assim Jesus nos dá um ensinamento prático, claro e concreto para nós, hoje e para a nossa família. Podemos constatar, hoje, que há divisão em cada situação quando vemos sociedades se desafazendo, famílias se desestruturando, agonizando, irmãos em litígio por herança! Tudo caminhando para o fracasso e nada é construído. Toda obra, porém, que é regida pelo Espírito Santo e orientada pela Palavra de Deus, tende a prosperar. O que acontece, muitas vezes, é que mesmo conhecendo o poder do Espírito Santo, mesmo sabendo que Ele é o doador dos dons e o próprio Deus que veio nos santificar e auxiliar, nós O desprezamos e deixamos de lado. Este é o pecado contra o Espírito Santo a que Jesus se refere: mesmo diante das evidências e das provas não queremos reconhecer o poder de Deus e, o que é pior: atribuímos a Ele o mal que nos acontece. Deus não pode fazer mal porque Ele É O BEM. A Ele pertencem, o poder, a glória, o bem, o amor e tudo o que é de bom. O que é do demônio é o mal, a revolta, a mentira, a traição, a dissimulação, o desamor. Precisamos ter muito cuidado para não cair na tentação de pecar contra o Espírito Santo, atribuindo a Ele o mal que vem nos atingir ou ao demônio o bem que acontece conosco. O tempo da ignorância não conta mais, prossigamos dando a Deus o que é de Deus. – Você conhece alguém que afirme que o demônio pode fazer o bem e que está a serviço dele? – A quem você culpa quando as coisas não estão dando certo na sua vida? – Você reconhece que o Espírito Santo é o Defensor que Jesus nos enviou para lutar conosco pelas coisas boas? – Você tem costume de invocar o Espírito Santo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO