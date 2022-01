Evangelho de hoje 20/01 (Mc 3,7-12)

Naquele tempo: Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Iduméia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: 'Tu és o Filho de Deus!' Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era.

Reflexão - “O espírito do mal está sempre a nos rondar”

O espírito do mal está sempre a nos rondar, por isso, precisamos permanecer perto do Jesus Salvador não somente para receber benesses, mas para desfrutar da Sua presença libertadora

Sentindo-se sufocado pelo povo que o comprimia Jesus também algumas vezes fugiu da multidão que O perseguia. Aquele povo cercava Jesus e O seguia apenas para receber as coisas que Ele podia oferecer. Por causa disso Jesus pediu aos Seus discípulos uma barca a fim de que o povo não O esmagasse. Ele não se recusava a curar o povo e tinha compaixão da multidão, mas sabia distinguir a verdadeira necessidade de cada um. Hoje também, Jesus conhece os nossos corações e sabe das nossas intenções e de que espírito nós estamos imbuídos quando nos aproximamos Dele. Muitas vezes nós também perseguimos os milagres e prodígios de Deus e nos esquecemos de buscar o Deus que tem poder para nos transformar e nos libertar dos espíritos maus que nos induzem a ser egoístas, interesseiros, corruptos e ambiciosos. O espírito do mal está sempre a nos rondar, por isso, precisamos permanecer perto do Jesus Salvador não somente para receber benesses, mas para desfrutar da Sua presença libertadora que modifica a nossa mentalidade individualista e ambiciosa e dá um novo sentido para os nossos anseios, desejos e ideais. Dessa forma, Jesus poderá também nos pedir que Lhe providenciemos uma barca, no entanto, nos deixará ficar perto Dele para que aprendamos a nova maneira de ser um filho de Deus comprometido com o Seu Reino. Nós também temos autoridade para em Nome de Jesus e sob o Seu olhar colocar por terra todos os espíritos maus que nos perseguem. Jesus é o Senhor e tem poder sobre o mal! – Com que intuito você tem se aproximado de Jesus? – Você tem buscado a Deus por Ele ou pelos milagres que Ele realiza? – Os espíritos maus têm tido influência nas suas ações? – Quem poderá ajudá-lo (a)? - Você tem procurado Jesus no lugar certo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO