Evangelho de hoje, 2ª feira, 15/05/23 (Jo 15,26-16, 4a)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o Defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estais comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse,

quando chegar a hora.

Reflexão – O nosso testemunho de vida é a prova da nossa fidelidade a Jesus.

A falta de uma experiência concreta com Jesus Salvador, faz com que nos tornemos antagonistas da nossa própria felicidade. Por isso, a falta de conhecimento, a ignorância, é o maior adversário no nosso processo de conversão a Jesus Cristo. O Senhor nos mostra isto quando diz que os que agem contra os princípios evangélicos são os que não conhecem o Pai, o Filho e o Espírito Santo que é o Amor. Muitas vezes, em nome de Deus nós aprisionamos as pessoas que estão a serviço do amor e da verdade. Com efeito, Jesus nos adverte para que não nos admiremos com as ações daqueles que não estão em sintonia com o projeto do Pai. Eles agem por ignorância. No entanto, o Espírito Santo que é o nosso defensor, é também um verdadeiro guia das nossas ações. Se não estivermos em sintonia com o Espírito, podemos nos equivocar, mesmo quando servimos a Deus e a Ele prestamos culto. As nossas ações precisam ter coerência com o pensamento de Deus para que a nossa fé não seja abalada nem tampouco a fé das pessoas com quem convivemos. O nosso testemunho de vida é a prova da nossa fidelidade a Jesus e ao que Ele tem nos ensinado desde o começo da nossa caminhada. Por outro lado, não devemos nos desesperançar quando nos depararmos com o contratestemunho de alguns que se dizem cristãos, muito pelo contrário, precisamos nos lembrar das palavras de incentivo que Jesus nos revelou quando aqui esteve. – Você tem vontade de recuar diante das perseguições? – Você tem tendência a ser “Maria vai com as outras”? – Você tem facilidade de mudar de opinião? - O que pode abalar a sua fé em Jesus? – Existe alguma coisa que poderá separá-lo (a) do amor de Deus? – O que?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO