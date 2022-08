Evangelho de hoje, 2ª feira, 08/08 – (Mat 17, 22-27)

Naquele tempo: Quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: 'O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará.' E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do Templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: 'O vosso mestre não paga o imposto do Templo?' Pedro respondeu: 'Sim, paga.' Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se, e perguntou: 'Simão, que te parece: Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem: dos filhos ou dos estranhos?' Pedro respondeu: 'Dos estranhos!' Então Jesus disse: 'Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol, e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda; pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti.'

Reflexão – Não podemos nos esquivar das obrigações, compromissos e do sofrimento que o mundo nos impõe.

Jesus aproveitava todas as oportunidades para formar os Seus discípulos preparando-os para as dificuldades pelas quais iriam ter que passar em vista do Seu seguimento. No entanto, por mais que Jesus os alertasse, eles não alcançavam a essência da Sua missão de Salvador! Por isso, ficaram tristes quando Ele lhes confidenciou que iria ser entregue nas mãos dos homens. Eles ainda não tinham percebido que, neste mundo, todos estamos sujeitos às leis, às regras e exigências dos homens. Diante da cobrança dos cobradores do imposto do templo Jesus não se revoltou nem tampouco alegou ser Ele Filho de Deus, mas humildemente, recebeu da providência divina a moeda para cumprir com a Sua obrigação diante dos homens. Assim sendo, Jesus nos ensina que não podemos nos esquivar das obrigações e compromissos e até mesmo do sofrimento que o mundo nos impõe. Confiando na providência nós também poderemos enfrentar os obstáculos e cumprir as exigências próprias da nossa vida terrena, com o intuito de agradar a Deus e não aos homens. Por amor, Jesus se entregou e se deixou crucificar pelos homens, mesmo sem ter nenhuma culpa, porque essa era a vontade do Pai. Ele, como homem, também nos ensinou que, embora sejamos livres, filhos de Deus, nós temos encargos e obrigações sociais as quais temos de cumpri-las como pagar impostos e taxas. O cristão verdadeiro segue o modelo de Jesus e, para não escandalizar, paga as suas obrigações, o que lhe é cobrado para o bem-estar social. A nossa fé também se manifesta por meio da abertura do nosso bolso. Deus nos proverá de tudo quanto precisarmos para cumprir com os nossos compromissos sociais. O seguimento a Jesus não nos isenta de também participar do crescimento e conservação da obra por Deus criada. – Você tem consciência de que mesmo sendo livre, filho de Deus, tem obrigações para com os homens? - Você costuma pagar os seus compromissos sociais sem murmurar? - O que Jesus o (a) ensinou neste Evangelho?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO