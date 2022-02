Evangelho de hoje 10/02 (Mc 7, 24-30)

Naquele tempo, Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher, que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: 'Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos.' A mulher respondeu: 'É verdade, Senhor; mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair.' Então Jesus disse: 'Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha.' Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela.

Reflexão - “A ousadia da mulher pagã”

Tendo apenas ouvindo falar de Jesus aquela mulher pagã deu provas de que a fé é o maior motivo para que sejamos atendidos nas nossas reinvindicações diante de Deus. Jesus não queria que ninguém soubesse onde estava recolhido, mas aquela mulher demonstrando confiança absoluta na Sua misericórdia, O encontrou, e, prostrando-se aos Seus pés pediu pela libertação da sua filha. Ela não se importou com o fato de não ser uma judia, não levando em conta a sua condição de estrangeira, portanto, discriminada pelos judeus, mas se rebaixou diante de Jesus e fez o seu pedido. Também não levou em conta o argumento de Jesus de que ela estaria querendo tirar o pão dos filhos, para jogá-lo aos “cachorrinhos”. Com humildade e submissão, ela provou o tamanho da sua fé que não se importava de ficar com o que sobrasse dos outros para a sua filha e, confiando na Sua misericórdia, continuou insistindo para que Ele a curasse. Assim, pois, Jesus atendeu ao seu pedido e com isso, demonstrou que os pagãos também têm lugar à mesa do Reino e que a salvação não é privilégio do povo judeu, nem somente para aqueles que se consideram privilegiados. O que nos une a Deus é a nossa fé em Jesus Cristo. Ser filho de Deus e irmão de Jesus Cristo, pela Fé, nos credencia a que, mesmo reconhecendo a nossa fraqueza e a nossa impotência nós nos apoderemos de tudo quanto Ele veio nos trazer, isto é, vida e santidade. Muitas vezes nós, por acharmos que estamos servindo a Deus, queremos ter vantagens e a atenção Dele só para nós. Desconfiamos quando a oração não é feita somente pelas nossas necessidades, queremos prioridade, exigimos muito, quando Deus pode fazer grandes coisas em nós somente pela nossa fé e confiança Nele. Aquela mulher ousada não era de dentro da “Igreja”, mas sua súplica foi atendida por causa da sua humildade e fé no poderio de Jesus. – Você também crê que Jesus Cristo tem poder para realizar milagres na sua família? – Você espera por coisas extraordinárias para crer no poder de Deus? - Você se contenta com as migalhas que sobrarem para você? - Você exige muito de Deus porque é uma pessoa de oração e de serviço a Ele?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO