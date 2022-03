Evangelho de hoje 09/03 (Lc 11, 29-32)

Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: 'Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração, e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas.'

Reflexão - “A descrença é uma grande arma usada pelo inimigo para enfraquecer a nossa fé”

Esta Palavra de Jesus é hoje um alerta para que nos coloquemos diante das nossas incoerências a fim de perceber se não estamos incorrendo no mesmo erro da geração do Seu tempo. Jesus nos dá o exemplo dos ninivitas, que se arrependeram e se converteram apenas com a pregação de Jonas e não pediram nenhuma prova nem quiseram ter visões sobre o que lhes era proposto. Do mesmo modo a rainha de Sabá, que ficou maravilhada com a sabedoria de Salomão, e seguiu os seus ensinamentos com inteira confiança nas suas sugestões. Jesus é a Palavra de Deus que se fez carne e veio até nós para nos direcionar e nos ensinar a assumir a vida da graça que nos foi prometida, depois que perdemos a nossa identidade com Aquele que nos criou, por causa do pecado. Todos nós sabemos que Ele veio ao mundo com a missão específica de nos salvar da destruição eminente a que o pecado nos impôs, por isso, Ele é o grande sinal de Deus para nós. No entanto, nós, assim como aquela geração má que conviveu com Ele, ainda não nos conscientizamos disso e, às vezes, pedimos ao próprio Jesus sinais para acreditar na Sua Palavra. Pela nossa incredulidade nós continuamente estamos perdendo a grande chance de nos apossar das bênçãos que nos foram preparadas. A descrença é, portanto, uma grande arma usada pelo inimigo para enfraquecer a nossa fé em Jesus Cristo. Por isso mesmo, nós vivemos pedindo provas e querendo ver sinais quando sem nenhuma preparação abrimos aleatoriamente a Sua Palavra tentando encontrar respostas que estejam de acordo com os nossos interesses. Precisamos tomar consciência de que a nossa geração é mais abençoada do que a geração dos ninivitas e da rainha do Sul (Rainha de Sabá). Somos privilegiados, porque o próprio Jesus, isto é a própria Salvação, veio a nós como Mestre e Redentor e a Sua Palavra é a garantia que temos de que o Pai nos perdoa e nos acolhe com amor e misericórdia apesar das nossas transgressões. - Você ainda espera algum outro sinal a não ser o sinal da Cruz? – A palavra de Deus lhe basta para que você volte atrás e se arrependa e tenha vida nova? – Você sabe que foi assinalado (a) com o selo do Espírito Santo de Deus? – Você faz parte da geração boa ou má?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO