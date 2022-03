CE-155: Sinconpe pede que SOP reequilibre preços contratuais

Posicionando-se diante da nota, aqui divulgada nesta terça-feira, sobre o atraso das obras de duplicação da CE-155, o Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Ceará(Sinconpe-CE) afirma que os serviços “vêm tendo sua execução dificultada pela incidência das chuvas” e “como complicador adicional existe a indefinição da Superintendência de Obras Públicas (SO) em estabelecer o devido e necessário reequilíbrio contratual dos preços dos produtos asfálticos, legalmente previsto”.

Em nota transmitida a esta coluna, o Sincope informa e esclarece o seguinte:

“Em relação à nota publicada no Diário do Nordeste ‘Atenção! Duplicação da CE-155 não ficará pronta neste ano’, de 7/3/2022, o Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado do Ceará (Sinconpe) esclarece que a empresa encontra-se mobilizada com equipamentos e pessoal em quantidade compatível com a demanda da obra.

“O Sindicato destaca que faltam 9 quilômetros para a conclusão das obras, que vêm tendo sua execução dificultada pela incidência de chuvas.



“Como complicador adicional existe a indefinição da Superintendência de Obras Públicas (SOP) em estabelecer o devido e necessário reequilíbrio contratual dos preços dos produtos asfálticos, legalmente previstos, em função dos aumentos estabelecidos pela Petrobras, que detém o monopólio do fornecimento desses produtos.



“O Sinconpe sinaliza que a associada está empenhada em terminar o mais rápido possível a obra, mesmo com tantos complicadores externos e alheios ao seu controle.

Por fim, o Sindicato lembra ainda que a nota publicada pelo jornal não reflete a posição do SINCONPE.”

A mesma fonte que originou a matéria hoje publicada pela coluna a respeito da duplicação da CE-155 reiterou o que havia revelado, ou seja, que "a planilha da SOP não remunera as construtoras, e se ela for mantida vai quebrar as empreiteiras".

O informante, que integra os quadros de associados do Sinconpe-CE, disse que os preços do asfalto foram reajustados em 100%, mas a SOP não reajustou sua planilha, com o que está causando prejuízos e atrasos na execução das obras rodoviárias no Ceará.

E, finalizando, repetiu a informação: mantilha essa planilha de cstos, não será possível à empreiteira concluir a obra de duplicação da CE-155, que é a estrada que liga a BR-222, em Primavera (Caucaia) ao Porto do Pecém, numa extensão de 22 quilômetros (com a duplicação das pistas, essa extensão salta para 44 quilômetros).