Ibama atrasa exploração do urânio fosfatado de Itataia

Arrasta-se a análise do projeto de exploração da mina de urânio fosfatado localizada em Itataia, na zona rural do município de Santa Quitéria, no Sertão Central do Ceará.



O Ibama prometera emitir em fevereiro passado a Licença Ambiental, mas não cumpriu a promessa. Hoje é o oitavo dia do mês de março e até agora nenhum sinal veio do organismo ambiental sobre o assunto.



Será que se repetirá, agora, o mesmo engodo que foi a promessa da Petrobras, nos governos do PT, de construir no Pecém uma refinaria de petróleo?

O fosfato de Itataia é essencial para que o Brasil aumente sua produção de fertilizantes e reduza sua grave e quase total dependência da importação desse insumo, que é vital para a agricultura brasileira.



O Ministério de Minas e Energia segue inerte a respeito desta questão, que é do interesse direto do Ceará e dos cearenses e, principalmente, do setor primário da economia nacional.

Há, aproximadamente, dois anos, o consórcio responsável pela exploração do urânio fosfatado de Itataia – constituído pelas empresas Galvani Fertilizantes e Indústrias Nucleares Brasileiras – aguarda a Licença Ambiental do Ibama, que parece desconhecer a urgência e a emergência que ganhou esse projeto diante da guerra da Ucrânia, invadida pelas tropas da Rússia, de onde vêm 20% dos fertilizantes que o Brasil importa.

Esta coluna já disse e o repete agora: parece que maus brasileiros se uniram contra os interesses do Brasil.

Um ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu, monocraticamente, impedir a exploração das jazidas de potássio na região Norte do país, sob a desculpa de que, ao redor delas, há terras indígenas, as quais, pelo que se depreende da decisão do magistrado, são espaço sacrossanto ao qual não tem nem deve ter acesso o governo da União.



Por culpa de brasileiros, está a agricultura do Brasil – líder mundial na produção e na produtividade – sob a ameaça de não dispor, a partir de outubro, de fertilizantes que garantam essa performance.



O Brasil, há vários anos, alimenta sua própria população e boa parte da população do mundo, fornecendo-lhes soja, milho, algodão, lácteos e proteína animal, e tudo de forma sustentável: a área florestal preservadas pelos agricultores brasileiras é maior do que a de toda a Europa ocidental.



E deve ser lembrado que o Brasil tem uma das mais rigorosas e restritivas legislações ambientais do mundo.

São outras grandes potências agrícolas, como os EUA e os países da Europa, que temem a concorrência da agricultura brasileira, que usa apenas 8% do território nacional para produzir supersafras de alimentos.

A quem interessa, pois, o Brasil sem fertilizantes?

