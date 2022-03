Atenção! Duplicação da CE-155 não ficará pronta neste ano

Atenção! Uma fonte do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado do Ceará (Sinconpe) revelou nesta segunda-feira a esta coluna que as obras de duplicação da rodovia CE-155, com 22 km de extensão, que liga a BR-222 ao Porto do Pecém, não ficarão prontas neste ano de 2022.

Esta informação causa grande surpresa, porque em junho do ano passado, diante de 20 empresários da indústria e da agropecuária, o titular da Superintendência de Obras Públicas (SOP) , engenheiro Quintino Vieira, assegurou que essa duplicação seria concluída no dia 31 de dezembro passado, o que não aconteceu.

De acordo com a fonte desta coluna, a duplicação da CE-155 está muito atrasada porque a empreiteira responsável pelos serviços não dispõe de máquinas em número suficiente para cumprir o prazo contratado, que já está vencido.

Ainda segundo o informante, deve ser levado em conta que parte da culpa pelo atraso deve ser debitada, também, à Enel-Ceará, que demorou quase dois anos para retirar e relocalizar seus postes de transmissão de energia elétrica fincados ao longo da estrada.

A CE-155 integra a infraestrutura de transporte do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, sendo vital para a economia do Ceará.

Na reunião de junho de 2021 com empresários industriais e agropecuaristas, o titular da SOP, Quintino Vieira, chegou a revelar que R$ 500 milhões, quase todos liberados pelo Ministério da Infraestrutura, estavam à disposição para a conclusão da duplicação da CE-155.



Causa, pois, surpresa negativa a informação de uma fonte do Sinconpe-Ceará, segundo a qual a conclusão da duplicação da CE-155 só será possível em 2023, “e se houver reajuste de preços no contrato”.



O mesmo informante comentou: “É algo surpreendente, pois, em um ano eleitoral como este, as obras públicas costumam ser concluídas e inauguradas”.