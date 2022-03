Evangelho de hoje 07/03 (Mt 25, 31-46)

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: `Vinde benditos de meu Pai! Recebei como herança o Reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo! Pois eu estava com fome e me destes de comer; eu estava com sede e me destes de beber; eu era estrangeiro e me recebestes em casa; eu estava nu e me vestistes; eu estava doente e cuidastes de mim; eu estava na prisão e fostes me visitar'. Então os justos lhe perguntarão: `Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso, e fomos te visitar?' Então o Rei lhes responderá: `Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes!' Depois o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: ‘Afastai-vos de mim, malditos! Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer; eu estava com sede e não me destes de beber; eu era estrangeiro e não me recebestes em casa; eu estava nu e não me vestistes; eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar'. E responderão também eles: `Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te servimos?' Então o Rei lhes responderá: `Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes!' Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna'.



Reflexão - “Seremos benditos ou malditos?”

O termômetro de Deus para nós é o amor concretizado em ações. A herança que o Senhor nos promete é a vida eterna e obter a vida eterna é viver a santidade. Por isso, enquanto aqui vivemos Jesus também nos dá o roteiro para que possamos perseguir a perfeição. Cada orientação que Jesus nos dá é aprendizado para que caminhemos passo a passo rumo ao céu. Não podemos dizer que não conhecemos a receita nem o caminho porque o próprio Jesus nos dá todas as dicas, antecipadamente. Perseguir a santidade é perseguir a vivência do amor com os nossos irmãos e irmãs, mesmo que sejam eles os piores e os mais marginalizados do mundo. Não adiantará para nós a prática do amor somente com aqueles que nós “gostamos e admiramos”, porque Deus é Pai de todos e, por isso, somos também irmãos de todos. Neste Evangelho Jesus já nos antecipa o quadro de quando Ele vier e reunir os povos da terra diante dele. E aí então fará distinção entre os benditos do Pai e os malditos, os felizes e os infelizes. Entre aqueles (as) que viverem segundo o Evangelho, cumprindo o mandamento do amor e aqueles (as) que não seguiram os seus ensinamentos e desprezaram os pobres, doentes, nus, necessitados. Que possamos refletir sobre os nossos gestos concretos de amor, se estamos verdadeiramente vivenciando a todo o momento os ensinamentos apreendidos com Jesus e nós mesmos podemos fazer um parâmetro de que lado nós estaremos quando Ele voltar. Será que seremos benditos ou malditos? - Leia muitas vezes esse Evangelho e pergunte a si mesmo (a) qual o lugar em que você se posicionaria se Jesus viesse hoje: à esquerda ou à direita Dele? - O Jesus voltasse hoje o que Ele diria para você? - Como são as suas ações no dia a dia?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO