Agrícola Famosa suspende exportação para Rússia e Ucrânia

Maior produtora e exportadora mundial de melão, a Agrícola Famosa, com campos de produção em Icapuí, na Chapada do Apodi e no Perímetro Irrigado Tabuleiros de Russas, no Ceará, suspendeu suas exportações para a Rússia e para a Ucrânia, que estão em guerra.

Para a Rússia, a Agrícola Famosa mandava, semanalmente, três contêineres de 20 pés, dos quais dois carregados de melão e um de melancia; para a Ucrânia, era enviado, por semana, um contêiner de banana nanica.

A suspensão, obviamente, foi decidida por causa do conflito entre as forças armadas daqueles dois países e está em linha com as sanções impostas pelos países ocidentais, liderados pelos da OTAN e pelos EUA.

Os contêineres que iam para a Rússia e para a Ucrânia estão indo, agora, para a Holanda, antigo cliente da Agrícola Famosa.