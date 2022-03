Evangelho de hoje 0603 (Lc 4, 1-13)

Naquele tempo: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e, no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante quarenta dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso, sentiu fome. O diabo disse, então, a Jesus: 'Se és Filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão.' Jesus respondeu: 'A Escritura diz: 'Não só de pão vive o homem'. 'O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: 'Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu.' Jesus respondeu: 'A Escritura diz: 'Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás'.' Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do Templo, e lhe disse: 'Se és Filho de Deus, atira-te daqui abaixo! Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado!' E mais ainda: 'Eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra'. Jesus, porém, respondeu: 'A Escritura diz: 'Não tentarás o Senhor teu Deus'.' Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno.

Reflexão – “A Palavra de Deus é a nossa arma para que possamos vencer na luta contra o mal”

Na sua humanidade Jesus sofreu todas as dificuldades que qualquer um de nós poderá passar e não foi poupado nem mesmo da tentação. No Evangelho de hoje nós vimos a tentação que Ele sofreu no deserto, depois do Seu Batismo, quando estava cheio do Espírito Santo! Vimos também que foi o próprio Espírito quem O conduziu para o deserto a fim de ser tentado. Foi também o Espírito Santo, por meio da Palavra de Deus quem O guiou e O ajudou a não cair nas malhas do tentador. O diabo, astuto e inteligente usou a própria Escritura para levar Jesus a cair nas três concupiscências da carne humana: prazer (comer), possuir (os reinos do mundo) e poder (ter proteção, desafiar a Deus). No entanto, foi também com a Palavra de Deus que Jesus refutou os apelos do inimigo. Para nós, homens e mulheres de hoje, fica o exemplo de Jesus: se estivermos cheios do Espírito Santo e alicerçados na Palavra de Deus, poderemos vencer toda a tentação e superar todas as dificuldades que surgirem no nosso caminho. A quaresma é o tempo por excelência para que também nos deixemos guiar pelo Espírito Santo e tenhamos a nossa mente purificada a fim de que possamos enfrentar os desafios da renúncia e do sacrifício. Mesmo que sejamos tentados (as) na nossa humanidade a Palavra de Deus será a nossa arma para que possamos vencer na luta contra o mal. – Você tem sido também tentado (a) pelo inimigo de Deus? – Como você tem reagido? – O que você aprendeu com Jesus, hoje? – Você usa a Palavra de Deus como arma contra as investidas do inimigo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO