Evangelho de hoje 02/02 (Luc 2, 22-40)

Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a Lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na Lei do Senhor: "Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor." Foram também oferecer o sacrifício - um par de rolas ou dois pombinhos - como está ordenado na Lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao Templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a Lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus: "Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz; porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos: luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel." O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: "Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma." Havia também uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada; quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do Templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a Lei do Senhor, voltaram à Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria; e a graça de Deus estava com ele.

Reflexão – “Contemplando a salvação”

Movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo, tomou Jesus nos braços e bendisse a Deus porque os seus olhos viam a salvação que Ele havia preparado para todos os povos. A profetisa Ana, que servia a Deus no templo, dia e noite, também louvou a Deus por ter visto O libertador de Israel e pôs-se a anunciá-lo a toda a gente. Simeão e Ana sentiram-se privilegiados porque contemplaram a salvação que veio de Deus! O MESSIAS era alguém a quem todo o povo ansiava encontrar. Mais que Simeão e Ana, somos nós hoje privilegiados, porque não precisamos esperar ficar mais velhos (as), nem no fim da vida para acolher Jesus, o Salvador que também se apresenta a nós em cada momento da nossa vida, na Palavra, na Eucaristia, e no templo do nosso coração. Naquele tempo Simeão e Ana esperaram o dia feliz em que Jesus foi apresentado ao Pai. Hoje, Jesus já se apresentou ao Pai, já se ofereceu ao Pai, já se entregou ao Pai para nos salvar. Hoje, Jesus está com o Pai e recebe o que nós entregamos em Suas mãos como dom para ser abençoado e frutificado. Todos nós somos chamados (as) a apresentar a Deus os nossos filhos, que podem ser também nossos projetos, sonhos e anseios. Precisamos também estar no templo. Estar no templo significa estar disponível e sintonizado atento à chegada de Jesus que vem ao nosso encontro pelas mãos de Maria e José. Por isso, nós precisamos permanecer no templo e, como Simeão e Ana, dar testemunho a todos do grande mistério da encarnação de Deus Salvador. Diante da manifestação dos dois, Maria soube silenciar e acolher a profecia de Simeão quando predisse o que iria acontecer com ela por causa de Jesus: “quanto a ti, uma espada te traspassará a alma”. Assim como Maria acolheu as palavras de Simeão como verdadeiras, nós também podemos apreender os ensinamentos que Deus nos dá por meio de alguém, para a nossa segurança. E, como Ana, que acreditou e, por isso, não se calou, nós podemos sair propagando a salvação que os nossos olhos veem quando obedecemos a Deus. – Você hoje, consegue contemplar a salvação que vem de Deus? - Você tem dificuldade em cumprir com as regras da Igreja? – Você acha que o homem pode caminhar sozinho, por conta própria? – Você é daquelas pessoas que não gosta que ninguém lhe diga o que tem que fazer? – Você se acha uma pessoa humilde? – Você tem medo de ouvir a verdade?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO