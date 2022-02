Ministra Tereza Cristina faz reforma agrária no Ceará

Boa notícia para os agropecuaristas cearenses: a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, acertou ontem com o deputado federal Danilo Forte, mais uma visita o Ceará. Desta vez, para fazer, na prática, reforma agrária.

Ela virá a Fortaleza no próximo dia 10 para cumprir uma agenda cheia, que começará no BNB, onde será homenageada pelos avanços do Programa Agronordeste.

Em seguida, a ministra fará a entrega dos títulos de regularização fundiária da Fazenda Uruanã, de 12 mil hectares, que pertenceu à Cione.

Esse evento será o ponto final de uma luta que durou 10 anos e que, agora, beneficiará centenas de pequenos produtores, que, com os títulos na mão, se tornarão proprietários das glebas que ocupam. Tereza Cristina fará, na prática, um ato de reforma agrária.

A fazenda Uruanã, localizada na geografia dos municípios de Chorozinho, Aracoiaba, Cascavel e Ocara, pertenceu à Cione, que foi a maior empresa da cajucutura cearense, criada pelo saudoso empresário Jaime Aquino, o primeiro nordestino a introduzir o cajueiro anão para a produção em escala.

A minstra Tereza Cristina visitará o açude Melancias, construída nos limites dos municípios de São Luís do Curu e S. Gonçalo do Amarante, cujas águas, “abrirão espaço para uma nova fronteira agrícola no Vale do rio Curu, gerando emprego e renda para que produz na agropecuária daquela região”, como informa o deputado Danilo Forte.

SÉRGIO MORO EM FORTALEZA

Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, que ugou e mandou para a cadeia alguns dos mais ilustres corruptos brasileiros – já soltos por ordem da Justiça – virá ao Ceará no próximo dia 7. Cumprirá uma agenda que o levará, primeiro, ao Cariri.

No mesmo dia, no auditório do edifício S Deisgn, ele apresentará uma Carta de Princípios para os Cristãos Evangélicos.

No dia seguinte, 8, às 19 horas, no Teatro da Universidade 7 de Setembro, em Fortaleza, ele lançará seu livro que conta a história da Operação Lava Jato.

O evento terá a participação da professora doutora Maria Vital e a moderação do executivo e consultor de empresas Geraldo Luciano.

MAIS UM RECORDE NO PECÉM

Impressionou o resultado financeiro da CIPP S/A, empresa cujos sócios são o Governo do Ceará (70%) e o Porto de Roterdã (30%). É ela que administra o Complexo Industrial e Portuário do Pecém e a ZPE-Ceará.

O lucro da CIPP – o maior de sua história – alcançou R$ 69 milhões, com Ebtida de R$ 265 milhões.



Boa parte desse resultado se deu por conta da quebra demais um recorde pelo Porto do Pecém: no ano de 2021, o Porto do Pecém movimentou 22,4 milhões de toneladas de mercadorias de importação e de exportação.

O secretário Maia Júnior comentou, com entusiasmo:

"Estão todos do Pecém de parabéns e eu, como representante do controlador (o Governo do Estado), estou muito feliz.”

Maia disse que o governo ainda não tem os números da Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), mas Pecém “pode ter ultrapassado, em 2021, a movimentação de carga do Porto de Suape" (PE).

.