Esmaltec amplia seu market share e segue líder nacional

Uma das empresas do Grupo Edson Queiroz, a Esmaltec, líder do mercado nacional de bebedouros e fogões por marca, está otimista para 2022.

Ela fechou o primeiro trimestre de 2022 com 3,8 pontos percentuais a mais no market share (participação no mercado) da categoria de fogões em relação a 2021. Apesar do cenário econômico desafiador, com desaceleração da demanda, a empresa aposta no lançamento de mais três produtos ainda neste ano.

A Esmaltec alcança hoje a marca de 300 mil eletrodomésticos produzidos mensalmente, com exportação para 30 países, embora o seu foco seja os mercados do Norte e do Nordeste do Brasil.

"Apesar da queda da demanda no país, a Esmaltec conseguiu alcançar seus objetivos em três dos quatro trimestres do ano passado. Nossa companhia fechou o ano com resultados positivos, o que para nós foi muito motivador para continuarmos com nossos investimentos em novos produtos", comemora o diretor superintendente da Esmaltec, Marcelo Pinto.

De acordo com Marcelo Pinto, apesar da falta de confiança do consumidor para a compra - causada pela elevação dos juros, falta de crédito e o desemprego - a Esmaltec deve oferecer ao mercado novos produtos de consumo durável com preço acessível.

"A projeção é que, no segundo semestre de 2022, reforcemos mais o nosso posicionamento no mercado. Na verdade, estamos muito otimistas com as oportunidades que vamos oferecer aos consumidores com a redução do IPI, o que acaba ajudando a fomentar a economia. Teremos uma grande oportunidade no último trimestre do ano, com a Black Friday, por exemplo", projeta o executivo.

Segundo a empresa cearense, três produtos estão no foco dos investimentos da companhia: o Gelágua® com espaço refrigerado - único bebedouro do Brasil com funções de água quente, gelada e com um compartimento interno refrigerado;

O forno elétrico gourmet com capacidade de 71 litros, vidro triplo e botões em alumínio;

E o fogão Diamante Glass com duplo forno, que permite preparar duas receitas ao mesmo tempo, além de contar com a função autolimpante, que faz a autolimpeza do equipamento enquanto está em uso.

A Esmaltec é uma das maiores fabricantes nacionais de eletrodomésticos. Com 57 anos de história, os produtos de linha branca estão presentes nas principais lojas do varejo nacional, entre os itens: geladeira, conservador horizontal e conservador vertical, fogão, cooktops, fogareiros, cervejeira conectada à internet, purificador de água, bebedouros, cervejeiros e recipientes para GLP.

A empresa é detentora da marca Gelágua®️, termo pelo qual são conhecidos os bebedouros da Esmaltec, tanto de mesa como de coluna.

Com parque industrial de quase 90 mil metros quadrados no município de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará, produz mais de 365 mil produtos/mês. A empresa tem 2.900 colaboradores.