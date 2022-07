Fiec e Prefeitura de Sobral usam Sesi e Senai para capacitar jovens

Nesta terça-feira, 5, o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, e o superintendente do Sesi e diretor regional do Senai-Ceará, Paulo André Holanda, assinaram contrato com a Prefeitura de Sobral para a realização de cursos para alunos da rede municipal de ensino e para a capacitação profissional de jovens e adultos por meio dos projetos “Nova Chance” e “Ocupa Juventude”.

Serão beneficiadas 1.758 pessoas.

O documento firma parceria do Sesi e do Senai com a Prefeitura sobralense para as seguintes iniciativas:

Por meio do Sesi: Cursos de robótica e projeto de uma Fábrica de Robôs, beneficiando 300 alunos do 9º ano das escolas públicas municipais de Sobral, em parceria com a Secretaria de Educação;

Por meio do Senai: Capacitação de 460 pessoas, por meio do Projeto Nova Chance; Capacitação de 998 jovens, por meio do Projeto Ocupa Juventude.

Os cursos de capacitação contemplam as áreas de refrigeração, alimentos, vestuário, metalmecânica, energia, automotiva, construção civil, energia renovável, madeira e mobiliário.

O início dos cursos está programado para o próximo mês de agosto.

Essas iniciativas são viabilizadas pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Sobral.

Segundo Paulo André Holanda, os três contratos são de suma importância para o município de Sobral.

“Estamos muito satisfeitos em assinarmos com a Prefeitura de Sobral, por meio do Sesi e Senai-Ceará e das Secretarias do Poder Público Municipal, esses três novos contratos, que certamente trarão ótimos frutos para a juventude e para o mercado de trabalho sobralenses”, disse Paulo André Holanda.