Evangelho de hoje, 4ª feira, 06/07 (Mt 10,1-7)

Naquele tempo, Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos: primeiro, Simão chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes Doze, com as seguintes recomendações: 'Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos! Ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel! Em vosso caminho, anunciai: 'O Reino dos Céus está próximo'.

Reflexão - O reino é Jesus e Ele mora no nosso coração

Precisamos estar a postos para atender ao chamado de Jesus, pois, assim como escolheu os doze apóstolos e deu a eles poder para tudo fazer em Seu Nome, Jesus nos chama hoje, pessoalmente, e nos manda procurar aqueles que estão desgarrados. Jesus nos envia em busca das ovelhas perdidas, resgatar as que estão extraviadas, procurar pela semente que não germinou. Os mais simples detalhes da Palavra de Deus são uma riqueza de sabedoria para a nossa vida. Até no modo de descrever a sequência de nomes dos discípulos de Jesus, nós percebemos a inspiração do Autor Sagrado para nos transmitir os recados de Deus. Pedro e André; Tiago e João; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus; Tiago e Tadeu; Simão e Judas Iscariotes. Dois a dois, sempre um com o outro; sempre em comum unidade, sempre em comunidade. Na nossa caminhada de vida sempre precisaremos do outro, que nos complementa, que possui algo que nós não possuímos. Por isso, formamos um Corpo que se ajusta e se ajuda quando nos prezamos e nos amamos. Ninguém pode ficar de fora dos projetos de Deus para edificação do reino do céu aqui na terra. Por isso, Jesus nos manda ir dois a dois, e no nosso caminho precisamos anunciar somente o que já vivenciamos: "O reino dos céus está próximo". O reino de Deus já está acontecendo, pois, o reino é Jesus e Ele mora no nosso coração! Portanto, é Ele quem também nos dá poder para, em Seu Nome, expulsar os espíritos maus e curar todo tipo de doença e enfermidade - Você sente a presença do céu no seu coração? - Você é uma pessoa que percebe a necessidade do outro na sua vida? - Você é uma pessoa autossuficiente? - Você percebe nas outras pessoas o que falta em si e fica alegre com isso?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO

render name="Leia Também" contentId="1.3252299"]